Тюменские школьники стали вторыми в Москве

Как сообщает областное Управление ГИБДД, в финале первенства страны принимали участие более 80 команд со всей России, в том числе Республики Крым — всего более 400 мальчишек и девчонок. Тюменскую область представляла команда детского дома творчества Аромашевского района, победившая в областном конкурсе. Ребята «чисто», то есть без штрафных баллов прошли проверку на знания правил дорожного движения и умение оказать первую медицинскую помощь, отлично выступили на этапах «Фигурное вождение велосипеда» и «Автогородок». По итогам соревнований участницы нашей команды, Настя Калинина и Даша Носова, заняли 2 и 3 место среди девочек в абсолютном первенстве, Антон Павлов и Милан Платонов стали 4 и 6 среди мальчиков.