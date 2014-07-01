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Тюменские школьники стали вторыми в Москве

1 июля 2014, 09:01
Команда юных инспекторов движения Тюменской области возвратилась домой с Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», проходившего в Москве. В общекомандном зачете наши ребята стали вторыми, пропустив вперед только команду Републики Татарстан.
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Дети

Как сообщает областное Управление ГИБДД, в финале первенства страны принимали участие более 80 команд со всей России, в том числе Республики Крым — всего более 400 мальчишек и девчонок. Тюменскую область представляла команда детского дома творчества Аромашевского района, победившая в областном конкурсе. Ребята «чисто», то есть без штрафных баллов прошли проверку на знания правил дорожного движения и умение оказать первую медицинскую помощь, отлично выступили на этапах «Фигурное вождение велосипеда» и «Автогородок». По итогам соревнований участницы нашей команды, Настя Калинина и Даша Носова, заняли 2 и 3 место среди девочек в абсолютном первенстве, Антон Павлов и Милан Платонов стали 4 и 6 среди мальчиков.

Стоит отметить и сильное выступление других ЮИДовцев Уральского федерального округа: команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заняла четвертое место, в десятке сильнейших команды Челябинской и Омской областей.

#Новости#ЮИД#Дети#Тюмень#Конкурсы#Транспорт#Olga#Общество
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