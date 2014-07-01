Тюменец забил молотком коллегу-сантехника и пошел в бар

Двое мужчин, выполнявших сантехнические и ремонтные работы для жителей города Чебоксары, жили в съемной квартире, арендованной их работодателем. Утром 24 июня один из них в ходе ссоры несколько раз ударил другого молотком по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а его обидчик ушел выпивать в расположенный поблизости бар. Там же он вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.