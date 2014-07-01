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Тюменец забил молотком коллегу-сантехника и пошел в бар

1 июля 2014, 17:59
Житель Тюменской области «отличился» в Чувашии. Он до смерти забил молотком своего коллегу-сантехника. 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сюжет
Тюмень

Двое мужчин, выполнявших сантехнические и ремонтные работы для жителей города Чебоксары, жили в съемной квартире, арендованной их работодателем. Утром 24 июня один из них в ходе ссоры несколько раз ударил другого молотком по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а его обидчик ушел выпивать в расположенный поблизости бар. Там же он вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как отметили в следственном управлении СК РФ по Чувашии, тюменец взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего преступления.

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