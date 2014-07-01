Тюменец предпочел Упорово Финляндии

Тюменский гонщик Денис Саликов пропустил четвертый этап чемпионата Европы по ралли-кроссу, который проходил в Финляндии в городе Коувола 28–29 июня — в эти дни спортсмен выступал на трассе в Упорово.

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