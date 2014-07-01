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Тюменец предпочел Упорово Финляндии

1 июля 2014, 14:40
Тюменский гонщик Денис Саликов пропустил четвертый этап чемпионата Европы по ралли-кроссу, который проходил в Финляндии в городе Коувола 28–29 июня — в эти дни спортсмен выступал на трассе в Упорово.

Тюменский гонщик Денис Саликов пропустил четвертый этап чемпионата Европы по ралли-кроссу, который проходил в Финляндии в городе Коувола 28–29 июня — в эти дни спортсмен выступал на трассе в Упорово.

К сожалению, на «Упоровских виражах» Дениса подвела техника. За рулем «Лады Калины» по техническим причинам Саликов не смог продемонстрировать весь свой потенциал и досрочно завершил борьбу на тюменской земле.

В следующий раз этап чемпионата Европы пройдет в Швеции — первый уикенд июля, 5–6 числа, ралли-кроссовые заезды примет трасса в деревушке Хольес.

#Новости#Автогонки#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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