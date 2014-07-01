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Сергей Доля: Дорога Ишим — Бердюжье самая плохая в России

1 июля 2014, 10:02
Блогер Сергей Доля, путешествующий через всю страну, назвал дорогу Ишим — Бердюжье самой ужасной в России.

Блогер Сергей Доля, путешествующий через всю страну, назвал дорогу Ишим — Бердюжье самой ужасной в России.

«Самая плохая дорога, которую я видел в своей жизни находится на федеральной трассе Москва — Владивосток, на участке от деревни Бердюжье в сторону Ишима. К сожалению, формат моего блога не позволяет использовать нецензурную лексику, а литературный язык не способен достойно описать состояние этой „поверхности“. На 17 километрах пути колеи и выбоины сменяются щебнем и лужами, а груженые фуры со всей страны осваивают навыки фигурного вождения.

Мы уже проехали значительную часть пути, и сейчас я могу сказать, что федеральные трассы европейской части России находятся в плюс-минус нормальном состоянии. Либо ремонтируются, причем ремонтируются основательно. За Уралом ремонта заметно меньше, а качество дорог становится неравномерным: при переезде из области в область (или даже из города в город) можно съехать с ровного асфальта в дорожное „решето“ и обратно», — написал он в своем блоге и добавил, что участок дороги длиной 30 километров находится в аварийном состоянии. Ограничение на нем составляет 40–50 км/ч.

#Новости#Автопробег#Тюменская область#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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