Сергей Доля: Дорога Ишим — Бердюжье самая плохая в России

Мы уже проехали значительную часть пути, и сейчас я могу сказать, что федеральные трассы европейской части России находятся в плюс-минус нормальном состоянии. Либо ремонтируются, причем ремонтируются основательно. За Уралом ремонта заметно меньше, а качество дорог становится неравномерным: при переезде из области в область (или даже из города в город) можно съехать с ровного асфальта в дорожное „решето“ и обратно», — написал он в своем блоге и добавил, что участок дороги длиной 30 километров находится в аварийном состоянии. Ограничение на нем составляет 40–50 км/ч.