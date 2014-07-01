Реставрацию Знаменского собора закончат в этом году

Всего на сохранение объектов культурного наследия в этом году будет потрачено 423 млн рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал зампредседателя комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анатолий Панфилов. Из них 354 млн будет выделено из областного бюджета, 1,8 млн — из федерального бюджета, 67 млн — внебюджетные инвестиции.