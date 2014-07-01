Реставрацию Знаменского собора закончат в этом году

Всего на сохранение объектов культурного наследия в этом году будет потрачено 423 млн рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал зампредседателя комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анатолий Панфилов. Из них 354 млн будет выделено из областного бюджета, 1,8 млн — из федерального бюджета, 67 млн — внебюджетные инвестиции.
Также в числе объектов реставрации здание по адресу Водопроводная, 28 — это дом Текутьева, в котором в мае—июне 1942 года находился штаб формирования 6-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады; здание по адресу Челюскинцев, 8.
Почти в два раза больше исторических зданий будет отреставрировано в Тобольске. За счет денег юридических и физических лиц ремонтируются здания по улице Челюскинцев, 1; Республики, 31; Орджоникидзе, 1; Дзержинского, 20; Дзержинского, 12 и другие. Всего за счет внебюджетных инвестиций реставрируют девять объектов.
«Многие из них находятся в собственности. Добросовестные собственники покупают здание, чтобы восстановить объект. Они заинтересованы в том, чтобы сберечь его. Есть и другие примеры, когда собственники затягивают процесс реставрации», — отметил Анатолий Панфилов.
В 2014 году закончатся ремонтно-реставрационные работы в Тюмени в здании ТОГИРРО (Водопроводная, 28) и Знаменском соборе.
В хорошем и удовлетворительном состоянии сейчас в Тюменской области находится 79% объектов культурного наследия.