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Реставрацию Знаменского собора закончат в этом году

1 июля 2014, 12:51
В Тюмени за счет областного бюджета в 2014 году будут реставрировать 7 зданий, из них три собора — Знаменский, Всехсвятская церковь, Вознесенская церковь, а также Троицкий монастырь. Для Вознесенской церкви разработают концепцию росписи.
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Тюмень

Всего на сохранение объектов культурного наследия в этом году будет потрачено 423 млн рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал зампредседателя комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анатолий Панфилов. Из них 354 млн будет выделено из областного бюджета, 1,8 млн — из федерального бюджета, 67 млн — внебюджетные инвестиции.

Также в числе объектов реставрации здание по адресу Водопроводная, 28 — это дом Текутьева, в котором в мае—июне 1942 года находился штаб формирования 6-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады; здание по адресу Челюскинцев, 8.

Почти в два раза больше исторических зданий будет отреставрировано в Тобольске. За счет денег юридических и физических лиц ремонтируются здания по улице Челюскинцев, 1; Республики, 31; Орджоникидзе, 1; Дзержинского, 20; Дзержинского, 12 и другие. Всего за счет внебюджетных инвестиций реставрируют девять объектов.

«Многие из них находятся в собственности. Добросовестные собственники покупают здание, чтобы восстановить объект. Они заинтересованы в том, чтобы сберечь его. Есть и другие примеры, когда собственники затягивают процесс реставрации», — отметил Анатолий Панфилов.

В 2014 году закончатся ремонтно-реставрационные работы в Тюмени в здании ТОГИРРО (Водопроводная, 28) и Знаменском соборе.

В хорошем и удовлетворительном состоянии сейчас в Тюменской области находится 79% объектов культурного наследия.

#Новости#Культура#Памятники#Тюмень#Ирина#Общество
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