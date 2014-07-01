Разогнался на спор — оказался в суде

В Тюменской области предан суду водитель, который, в состоянии опьянения доказывая, что его автомобиль в населенном пункте может разогнаться до 180 км/ч, совершил ДТП со смертельным исходом.
Заводоуковская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя села Колесниково Андрея Рудина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Следствием установлено, что 7 мая Андрей Рудин, лишенный водительских прав за езду в нетрезвом виде, пьяным сел за руль старого автомобиля Audi 80 и попал в аварию, в результате которой погиб человек.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в тот день он со своим знакомым приехал домой к 33-летнему односельчанину, у которого в гостях находился еще один мужчина. Квартет, распив спиртное, решил доехать до местного приемщика металла и занять у него денег на покупку алкоголя. 33-летний мужчина взял с собой трехлетнего сынишку. При этом в машине никто не был пристегнут ремнями безопасности.
В ходе поездки по селу между Рудиным и 33-летним пассажиром возник спор, сможет ли Audi 1989 года выпуска разогнаться до 180 км/ч. Чтобы доказать скоростные возможности своей иномарки, водитель стал набирать скорость. На повороте автомобиль занесло в кювет, где он перевернулся. Рудина и всех его пассажиров выбросило из автомашины.
По счастливой случайности ребенок не пострадал, а вот его споривший отец получил серьезную травму головы и впал в кому. Спустя месяц он скончался в реанимационном отделении в больнице. Тяжкие телесные повреждения и у самого Рудина.
Межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.