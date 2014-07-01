Разогнался на спор — оказался в суде

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в тот день он со своим знакомым приехал домой к 33-летнему односельчанину, у которого в гостях находился еще один мужчина. Квартет, распив спиртное, решил доехать до местного приемщика металла и занять у него денег на покупку алкоголя. 33-летний мужчина взял с собой трехлетнего сынишку. При этом в машине никто не был пристегнут ремнями безопасности.