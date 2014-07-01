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По Чаплина на Войновку пойдет новый маршрут

1 июля 2014, 12:53
По просьбе жителей города, с 7 июля начинает свою работу новый маршрут № 42 «Центральный рынок — ул. Таллинская».
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», он свяжет Войновку с районом улицы Николая Чаплина. Автобусы будут ходить от Центрального рынка через Стрелу, далее по Чаплина выезжать на улицу Широтную, уходить на Олимпийскую, по 30 лет Победы, Моторостроителей и Народную снова выезжать на Широтную и двигаться на Войновку.

Маршрут будут обслуживать транспортные средства малой вместимости, в будние дни 14 микроавтобусов, в выходные — 10.

Подробнее о схеме нового маршрута и расписании можно узнать по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.

Напомним, что ранее 42-й связывал Мыс со Строительным университетом, но перестал пользоваться популярностью и закрылся.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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