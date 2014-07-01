По Чаплина на Войновку пойдет новый маршрут

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», он свяжет Войновку с районом улицы Николая Чаплина. Автобусы будут ходить от Центрального рынка через Стрелу, далее по Чаплина выезжать на улицу Широтную, уходить на Олимпийскую, по 30 лет Победы, Моторостроителей и Народную снова выезжать на Широтную и двигаться на Войновку.
Маршрут будут обслуживать транспортные средства малой вместимости, в будние дни 14 микроавтобусов, в выходные — 10.
Подробнее о схеме нового маршрута и расписании можно узнать по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.
Напомним, что ранее 42-й связывал Мыс со Строительным университетом, но перестал пользоваться популярностью и закрылся.