По Чаплина на Войновку пойдет новый маршрут

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», он свяжет Войновку с районом улицы Николая Чаплина. Автобусы будут ходить от Центрального рынка через Стрелу, далее по Чаплина выезжать на улицу Широтную, уходить на Олимпийскую, по 30 лет Победы, Моторостроителей и Народную снова выезжать на Широтную и двигаться на Войновку.