ООО «ЮТэйр-Финанс» исполнило оферту по облигациям на 4,5 млрд рублей

Общий объем выкупленных по оферте облигаций составил 3 987 582 штуки общей номинальной стоимостью 3 987 582 000 рублей.
Финансовый директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Игорь Петров отметил, что успешное прохождение оферты подтвердило значительный интерес инвестиционного сообщества к деятельности «ЮТэйр» и высокое доверие инвесторов к долгосрочной стратегии развития компании.
Размещение биржевых облигаций выпусков БО-11, БО-12 и БО-13 было осуществлено 21 июня 2013 г. на фондовой бирже ММВБ-РТС.
Общая номинальная стоимость выпусков составляет 4,5 млрд. рублей, срок обращения биржевых облигаций — 3 года, купонный период — 91 день, ставка купона, объявленная на 5–8 купонные периоды, составляет 12,00% годовых. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Организаторами займа выступили ООО «БК РЕГИОН», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «НОТА-Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».