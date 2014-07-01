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О ритуале русского чаепития — на новой выставке

1 июля 2014, 09:28
Об истории и традициях чаепития, основах чайного этикета и правилах заваривания чая тюменцы узнают на новой выставке, посвященной этому напитку. «Извольте чаю откушать» откроется в музее «Дом Машарова» (Ленина, 24) 3 июля в 15 часов.
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Тюмень

Без чая невозможно представить Сибирь. Путь чая из Китая в Россию был назван «Великим чайным путем» — это часть Сибирского тракта — старинного сухопутного транспортного пути из западной России в Китай.

Тюмень имеет непосредственное отношение к чаю, так как купцы Колокольниковы держали чайные плантации на Цейлоне и занимались чайной торговлей.

С появлением чая возник целый ритуал русского чаепития: со специальной посудой (самоварами), сервировкой, закусками, манерами.

В фондах музея хранится богатая коллекция по данной тематике (металл, стекло, фарфор, ткани). На выставке планируется представить самовары, чайники, чайную посуду, различные аксессуары, связанные с чаепитием. Будут представлены копии картин русских художников с изображением чаепития, старинные рецепты сладостей и заваривания чая из книги Е.Молоховец, реклама из местных газет о продаже самоваров, чая.

Благодаря музейным коллекциям посетители познакомятся с историей и традициями чаепития. Кроме того, узнают основы чайного этикета, правила правильного заваривания чая, сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Для взрослой аудитории разработана экскурсия, а для детей игровая программа.

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