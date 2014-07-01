О ритуале русского чаепития — на новой выставке

В фондах музея хранится богатая коллекция по данной тематике (металл, стекло, фарфор, ткани). На выставке планируется представить самовары, чайники, чайную посуду, различные аксессуары, связанные с чаепитием. Будут представлены копии картин русских художников с изображением чаепития, старинные рецепты сладостей и заваривания чая из книги Е.Молоховец, реклама из местных газет о продаже самоваров, чая.