О ритуале русского чаепития — на новой выставке

Без чая невозможно представить Сибирь. Путь чая из Китая в Россию был назван «Великим чайным путем» — это часть Сибирского тракта — старинного сухопутного транспортного пути из западной России в Китай.
Тюмень имеет непосредственное отношение к чаю, так как купцы Колокольниковы держали чайные плантации на Цейлоне и занимались чайной торговлей.
С появлением чая возник целый ритуал русского чаепития: со специальной посудой (самоварами), сервировкой, закусками, манерами.
В фондах музея хранится богатая коллекция по данной тематике (металл, стекло, фарфор, ткани). На выставке планируется представить самовары, чайники, чайную посуду, различные аксессуары, связанные с чаепитием. Будут представлены копии картин русских художников с изображением чаепития, старинные рецепты сладостей и заваривания чая из книги Е.Молоховец, реклама из местных газет о продаже самоваров, чая.
Благодаря музейным коллекциям посетители познакомятся с историей и традициями чаепития. Кроме того, узнают основы чайного этикета, правила правильного заваривания чая, сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И.Я. Словцова.
Для взрослой аудитории разработана экскурсия, а для детей игровая программа.