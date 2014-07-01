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NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Бельгия — США

1 июля 2014, 16:15
Совсем скоро определяться все участники матчей четвертьфинала ЧМ-2014. Самое интересное — впереди. А у пользователей интернет-портала Nashgorod.ru по-прежнему есть возможность пополнить баланс мобильного телефона, угадав, чем закончится та или иная игра. В ночь на 2 июля на поле сойдутся сборные Бельгии и США.
Сюжет
Тюмень

Бельгийцы, разгромившие сборную России (впрочем, не только ее) в групповом этапе, пока держатся очень уверенно. Команду называют теневым фаворитом нынешнего мундиаля. Бельгия, давно не проявлявшая себя на крупных турнирах, вернулась на мировую футбольную арену с шиком. В сборной этой страны — сплошь юные таланты, молодые звезды, не лишенные амбиций. Бельгийцы отчаянно хотят хотя бы в полуфинал и будут биться для достижения цели.

В США соккеру предпочитают американский футбол, но это не значит, что представители Нового Света на умеют играть с круглым мячом. С 1990 года сборная США не пропустила ни одного чемпионата мира по футболу. Громких достижений у звездно-полосатых не было, но нервы сопернику они попортить могут.

Сделайте свой прогноз на результат матча Бельгия — США и, может быть, именно вы выиграете 300 рублей на баланс мобильного телефона!

Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».

Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.

Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.

Итоги конкурса по матчу Бельгия — США будут подведены 2 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.

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