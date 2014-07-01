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Неработающие граждане получат пособие по уходу за родственником

1 июля 2014, 11:10
Россияне получат официальный больничный, если они вынуждены ухаживать за больными родственниками и из-за этого не могут устроиться на работу.
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Тюмень

Минздрав разработал соответствующий проект приказа, который должен помочь оформить пособие по безработице отдельным категориям неработающих граждан.Это коснется одиноких родителей или людей, у которых нет близких родственников кроме больного, нуждающегося в постоянном уходе.

Сегодня жители страны имеют право на выплату пособия по безработице, только если у них есть уважительная причина, по которой они не являются в службу занятости и не пытаются трудоустроиться. Эту причину нужно подтвердить документами — например, листком нетрудоспособности. Его выдают гражданам в случае болезни, травмы, отравлений, на время протезирования в условиях стационара, в период беременности и родов, а также при усыновлении ребенка. Однако до сих пор уход за больным членом семьи официально не считался причиной, по которой можно получить пособие. Родственник получал лишь справку о временной потере трудоспособности. Об этом пишет medportal.ru.

Однако справки не относятся к бланкам строгой отчетности, так что службы занятости не принимают их в расчет.

Теперь Минздрав это исправит — вместо справок будут выдавать больничный лист, который подтвердит необходимость ухода за больным членом семьи и даст человеку право на пособие по безработице.

Фото: fonavto.ru

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