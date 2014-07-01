Неработающие граждане получат пособие по уходу за родственником

Сегодня жители страны имеют право на выплату пособия по безработице, только если у них есть уважительная причина, по которой они не являются в службу занятости и не пытаются трудоустроиться. Эту причину нужно подтвердить документами — например, листком нетрудоспособности. Его выдают гражданам в случае болезни, травмы, отравлений, на время протезирования в условиях стационара, в период беременности и родов, а также при усыновлении ребенка. Однако до сих пор уход за больным членом семьи официально не считался причиной, по которой можно получить пособие. Родственник получал лишь справку о временной потере трудоспособности. Об этом пишет medportal.ru.