Мужчина вовлек в наркоторговлю сестру и пожилую мать

В июне 2013 года Сергей Буланков создал организованную преступную группу для сбыта наркотиков в Заводоуковске. В ее состав он вовлек свою родную сестру Метелеву, а та — пожилую мать. Метелева с семьей жила вместе с матерью. Согласно распределению ролей, Сергей Буланков руководил родственницами, закупал реагенты для изготовления из травы курительных смесей, а также «соль», устанавливал отпускные цены на наркотические средства, сбывал их, распределял денежные средства между членами группировки. Кроме того, Буланков научил свою сестру из лекарственных трав и реагентов изготавливать курительные смеси с наркотическим эффектом. Она также расфасовывала курительную смесь по пакетикам, получала заказы на наркотики и занималась их реализацией. Надежда Буланкова, согласно отведенной ей роли, сбывала опасные вещества, отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Вскоре о наркогруппировке стало известно сотрудникам наркоконтроля, которые с 30 июня по 12 августа 2013 года задокументировали десять эпизодов ее преступной деятельности. Оперативники также выяснили, что в одном из эпизодов наркотик наркоману по просьбе Метелевой передавал ее 12-летний сынишка. В общей сложности было сбыто более 26 граммов опасного вещества.
Поскольку курительная смесь была почти на исходе (оставалось 0,46 граммов), 13 августа Сергей Буланков приобрел для сбыта смесь, в состав которой входило наркотическое средство метилендиоксипировалерон массой 4,64 граммов, что является крупным размером. 4 грамма опасного вещества Буланков спрятал в доме сестре, а оставшуюся в пакетике часть скотчем прикрепил к подошве своей туфли.
14 августа в ходе оперативно-следственных мероприятий наркотические средства были найдены и изъяты.
После этого группировка распалась. В отношении наркодельцов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако спустя некоторое время Буланков, находясь под следствием, уже в одиночку продолжил наркобизнес. В декабре 2013 — январе 2014 года наркополицейские зафиксировали три факта сбыта им наркотических средств. При четвертом сбыте 1 февраля наркоделец был задержан с поличным. В ходе личного досмотра Буланкова и обыска его съемной квартиры были обнаружены и изъяты наркотики. Наркоторговец по решению суда заключен под стражу.
Сергей Буланков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, пп. «а, г» ч.4 ст.228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере). Надежда Буланкова и Светлана Метелева обвиняются по ч.3 ст.30, пп. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.
Во время следствия прокуратура заключила с Метелевой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Межрайонная прокуратура утвердила в отношении криминального трио обвинительные заключения и передала 24 тома в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.