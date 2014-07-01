Мужчина вовлек в наркоторговлю сестру и пожилую мать

В июне 2013 года Сергей Буланков создал организованную преступную группу для сбыта наркотиков в Заводоуковске. В ее состав он вовлек свою родную сестру Метелеву, а та — пожилую мать. Метелева с семьей жила вместе с матерью. Согласно распределению ролей, Сергей Буланков руководил родственницами, закупал реагенты для изготовления из травы курительных смесей, а также «соль», устанавливал отпускные цены на наркотические средства, сбывал их, распределял денежные средства между членами группировки. Кроме того, Буланков научил свою сестру из лекарственных трав и реагентов изготавливать курительные смеси с наркотическим эффектом. Она также расфасовывала курительную смесь по пакетикам, получала заказы на наркотики и занималась их реализацией. Надежда Буланкова, согласно отведенной ей роли, сбывала опасные вещества, отметили в пресс-службе прокуратуры области.