Как рост тарифов повлияет на оплату ЖКУ

Сегодня на пресс-конференции он рассказал, что с 1 июля тарифы для тюменцев меняются, но рост тарифа — это не обязательно рост платы. Все тарифы были установлены еще в декабре, поэтому сейчас только настал час их внедрения.
Существует два органа тарифного регулирования — региональная энергетическая комиссия Тюменской области и ХМАО и ЯНАО — она устанавливает тариф на электроэнергию, остальными тарифами заведует областной департамент тарифной политики. А вот организаций, оказывающих эти услуги, намного больше. Так, газоснабжением занимаются в Тюмени 2 компании, электроснабжением — 81 организация, по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению — 217, тарифы у организаций свои, и их рост может быть различным.
Тариф на электрическую энергию для квартир горожан с газовыми плитами увеличился на 3,7% — это минимальный индекс, рост при котором — 8 копеек и составил в целом 2 рубля 25 копеек за кВт/час. «При этом производство электрической энергии стоит в два раза дороже. То есть население оплачивает только половину стоимости, а остальное оплачивается через механизм перекрестного субсидирования. Это механизм определенной социальной защиты», — пояснил чиновник.
Природный газ подорожал на 3,2% или на 13 копеек за кубометр и составил 4 рубля 24 копейки за кубический метр. Сжиженный газ в баллонах увеличился в цене на 7,55% или на 26 рублей 51 копейку за баллон 11 кг.
Рост тарифы тепловой энергии Вячеслав Вахрин затруднился обозначить однозначно, так как у каждой компании он все-таки свой. Средний рост по области составил 7,6%. Водоснабжение и водоотведение также в среднем по области поднялось на 3,4%.
«Для наших потребителей абсолютно безразлично, насколько выросли тарифы. Почему? Потому что у нас введен механизм субсидирования и сейчас ограничивается размер платы за коммунальные услуги, — сказал Вахрин. — Формула простая: мы берем тариф, умножаем на объем коммунального ресурса, определяемый по прибору учета или нормативу потребления, — получаем плату. Но плата, тем не менее, гражданином будет вноситься не исходя из реального произведения, а с учетом предельно допустимого роста. Такой рост платы для Тюменской области установлен постановлением РФ на уровне 9,2%. Губернатор постановлением определил предельно допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги на уровне 7,55%. Это максимальная величина роста платы граждан, и за последние пять лет — самая низкая величина. Не надо волноваться о том, какой будет рост тарифов — рост платежей будет 7,55%», — разъяснил Вячеслав Вахрин.