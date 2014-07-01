Как рост тарифов повлияет на оплату ЖКУ

«Для наших потребителей абсолютно безразлично, насколько выросли тарифы. Почему? Потому что у нас введен механизм субсидирования и сейчас ограничивается размер платы за коммунальные услуги, — сказал Вахрин. — Формула простая: мы берем тариф, умножаем на объем коммунального ресурса, определяемый по прибору учета или нормативу потребления, — получаем плату. Но плата, тем не менее, гражданином будет вноситься не исходя из реального произведения, а с учетом предельно допустимого роста. Такой рост платы для Тюменской области установлен постановлением РФ на уровне 9,2%. Губернатор постановлением определил предельно допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги на уровне 7,55%. Это максимальная величина роста платы граждан, и за последние пять лет — самая низкая величина. Не надо волноваться о том, какой будет рост тарифов — рост платежей будет 7,55%», — разъяснил Вячеслав Вахрин.