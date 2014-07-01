ДТП на 30 лет Победы: свидетеля с видео просят откликнуться

На одном из городских сайтов очевидец анонимно написал следующее: «Насчет „Опеля“. Я ехал метров 150–200 за ним. Сам момент аварии почти не видел, но позже на записи с видеорегистратора посмотрел. Действительно, девушек подрезал „Лексус“, выскочивший с „лукойловской“ заправки».