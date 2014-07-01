ДТП на 30 лет Победы: свидетеля с видео просят откликнуться

Тюменцы, попавшие 6 июня в ДТП на улице 30 лет Победы, вновь бросили клич о помощи. Напомним, что авария произошла по вине водителя Lexus, который подрезал автомобиль Opel.
Как сообщалось ранее, девушка на Opel Corsa двигалась левым рядом. Со второстепенной дороги, слева из двора, не оценив безопасности маневра, вылетела девушка на «Лексусе». Водитель «Опеля», чтоб избежать столкновения, вывернула руль вправо и въехала в дерево.
На одном из городских сайтов очевидец анонимно написал следующее: «Насчет „Опеля“. Я ехал метров 150–200 за ним. Сам момент аварии почти не видел, но позже на записи с видеорегистратора посмотрел. Действительно, девушек подрезал „Лексус“, выскочивший с „лукойловской“ заправки».
Потерпевшие очень просят автора сообщения откликнуться. «Также ищем молодого человека, который был свидетелем и помог вызвать службу скорой помощи, 01 и ДПС. Прошу не оставаться равнодушными и помочь честному человеку доказать свою правоту», — говорят обратившиеся в редакцию NashGorod.ru. Телефоны для связи: 8-982-982-6104 и 8-912-390-8506.