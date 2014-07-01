Дилеры: ситуация катастрофическая, верните льготные кредиты

Продажи Ford в мае сократились на 56%, Citroen — на 40%, Honda — на 41%, Peugeot — 39%. В силу фактора сезонности автопроизводители и дилеры ожидают дальнейшего падения рынка в июне—августе, сообщает «Автостат». И если по итогам 2013 года было продано на 161 тысячу автомобилей меньше, чем в 2012-ом, в текущем году падение может быть еще более существенным.
Обо всем этом 26 июня Ассоциация российских автодилеров написала в очередном письме в Министерство промышленности и торговли РФ, в который раз изложив просьбу возобновить программу льготного кредитования. Речь идет о кредитовании из федерального бюджета «субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение автомобилей».
«По итогам года, по прогнозам Вашего ведомства (были озвучены в апреле Рахмановым А.Л.), продажи автомобилей могут снизиться на 5,5%, — пишет президент РОАД Андрей Петренко, — Если умножить потенциально непроданное число автомобилей на среднюю стоимость автомобиля в России, то мы получим сумму порядка 160 млрд руб. Это означает, что только в виде НДС государство недополучит 1 млрд руб. Если учитывать другие отчисления в бюджет, сумма может вырасти как минимум в 2 раза… Мы не берем в расчет социальный фактор. Очевидно, что сокращение рынка приведет (и это мы уже видим в настоящее время) к временным остановкам российских автомобильных производств, сокращению персонала компаний-производителей и дилерских предприятий. В этой связи возобновление госсубсидирования автокредитования по аналогии с программой 2013-го года выглядит логичной мерой, зарекомендовавшей себя в качестве эффективного инструмента поддержки автомобильной отрасли».
Понимая, что поддержка данной программы повлечет за собой существенную нагрузку на государственный бюджет, дилеры предложили меры по изменению некоторых параметров программы, которая действовала раньше — чтобы снизить расходы и риски государства:
1. Расширение ценового коридора приобретаемого автомобиля до 1 млн рублей.
2. Сокращение размера субсидии в целом с 2/3 до ½ ставки рефинасирования ЦБ РФ.
3. Ужесточение требований к качеству заемщиков.
4. Стимулирование участия производителей в программе субсидирования.