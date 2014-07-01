Дилеры: ситуация катастрофическая, верните льготные кредиты

«По итогам года, по прогнозам Вашего ведомства (были озвучены в апреле Рахмановым А.Л.), продажи автомобилей могут снизиться на 5,5%, — пишет президент РОАД Андрей Петренко, — Если умножить потенциально непроданное число автомобилей на среднюю стоимость автомобиля в России, то мы получим сумму порядка 160 млрд руб. Это означает, что только в виде НДС государство недополучит 1 млрд руб. Если учитывать другие отчисления в бюджет, сумма может вырасти как минимум в 2 раза… Мы не берем в расчет социальный фактор. Очевидно, что сокращение рынка приведет (и это мы уже видим в настоящее время) к временным остановкам российских автомобильных производств, сокращению персонала компаний-производителей и дилерских предприятий. В этой связи возобновление госсубсидирования автокредитования по аналогии с программой 2013-го года выглядит логичной мерой, зарекомендовавшей себя в качестве эффективного инструмента поддержки автомобильной отрасли».