День молодежи украсила «CHEERемуха»

На фестивале выступили девять команд из Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила и Ялуторовска — это сильнейшие команды УрФО и Западной Сибири. Ожидалось, что изюминкой «СНЕЕRемухи-2014» станет выступление команды родителей юных черлидеров из Нижнего Тагила, но делегация из этого города приехала в Тюмень сразу после сборов и представители старшего поколения не имели достаточного количества времени на подготовку.
«Родители именно этой делегации очень любят наш фестиваль, с удовольствием на него приезжают, коллекционируют футболки с каждого года и даже ездят в них на Чемпионат России. Возможно, в следующем году они порадуют нас своим выступлением. Тем не менее, без сюрпризов не обошлось. Хороший подарок для тюменской федерации черлидинга в день рождения сделали спортсмены из легендарной екатеринбургской команды „Феномен-А“ — приехали на наш фестиваль с показательным выступлением», — говорит главный тренер областной федерации черлидинга Евгения Топоркова.
Тюмень на «СНЕЕRемухе» представили подрастающие чемпионы, призеры региональных первенств по черлидингу — юниорская сборная «Омега» и детская команда «Дельта». По словам Евгении Топорковой, тюменские команды показали очень хороший уровень. Особенно порадовала главного тренера детская сборная «Дельта». «За этот учебный год нашими юными спортсменами была проделана огромная работа. Думаю, через пару лет они поборются за призовые места на Чемпионате России», — отметила Евгения.
На Цветном бульваре во время выступлений черлидеров традиционно было много зрителей — «CHEERемуха» привлекает внимание, к тому же за три года у фестиваля появилось множество друзей и поклонников не только в Тюмени, но и в других городах.
Фестиваль «CHEERемуха» является заключительным мероприятием черлидеров в очередном спортивном сезоне. Спортивные команды федерации с сегодняшнего дня находятся в отпуске, однако девушки из группы поддержки продолжают активно тренироваться. 13 июля они будут представлять наш регион на Летнем фестивале черлидинга в рамках Международного фестиваля болельщиков FIFA-2014, который пройдет в Екатеринбурге непосредственно перед трансляцией финального матча Чемпионата мира по футболу.
«В следующем сезоне мы планируем провести большой набор во все возрастные группы и начать работать уже с середины августа, чтобы к официальному началу сезона подойти в отличной форме. Так, в августе тренерский штаб федерации отправитсяся в Санкт-Петербург для повышения квалификации и участия в учебно-тренировочных сборах. С сентября начнется активная подготовка к новому соревновательному сезону. Также в этом году мы будем делать акцент на создание именно студенческих команд на базе вузов и ссузов, потому что в планах — создание Кубка студенческих команд, проведение которого намечено на даты открытого чемпионата и первенства города Тюмени по черлидингу», — поделилась планами Евгения Топоркова.
Отметим, что организаторами фестиваля «CHEERемуха» выступают департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени и Федерация черлидинга Тюменской области при поддержке программы развития деятельности студенческих объединений «Тюменского государственного университета».
Фото и видео Сергея Шарапова