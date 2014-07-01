День молодежи украсила «CHEERемуха»

«В следующем сезоне мы планируем провести большой набор во все возрастные группы и начать работать уже с середины августа, чтобы к официальному началу сезона подойти в отличной форме. Так, в августе тренерский штаб федерации отправитсяся в Санкт-Петербург для повышения квалификации и участия в учебно-тренировочных сборах. С сентября начнется активная подготовка к новому соревновательному сезону. Также в этом году мы будем делать акцент на создание именно студенческих команд на базе вузов и ссузов, потому что в планах — создание Кубка студенческих команд, проведение которого намечено на даты открытого чемпионата и первенства города Тюмени по черлидингу», — поделилась планами Евгения Топоркова.