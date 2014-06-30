Выиграть в гигантский твистер девушке помогла военная подготовка

На гигантском поле для «Твистера» (18 на 25 метров) собралось около 200 человек. До участия допускались взрослые и дети старше 14 лет, заранее подавшие заявку на участие, но присоединиться смогли и мимо проходившие зрители: места хватило всем. Казалось бы детская игра развернулась настоящим сражением, победителями из которого вышли 10 человек.
«О чемпионате по «Твистеру» я узнала из «ВКонтакте», подала заявку и решила попробовать, так как до этого не играла ни разу. Думаю, победить мне помогла хорошая физическая форма и мое увлечение в прошлом художественной гимнастикой, а сейчас я занимаюсь волейболом и военной подготовкой. Очень приятно ощущать себя частью рекорда России, ну и, конечно, рада подарку. Пожалуй, куплю на этот сертификат «Твистер», — поделилась планами победительница и ученица 10 школы 8 «В» класса Екатерина Мисник.
Стоит отметить, что после завершения официальной части, стартовал второй тур по «Твистеру». И те, кто не успел подать заявку или опоздал, не остались без своего подарка в День молодежи, сообщает пресс-центр «Стрижи».
Фото: Валерия Тимофеева