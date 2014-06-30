Выиграть в гигантский твистер девушке помогла военная подготовка

«О чемпионате по «Твистеру» я узнала из «ВКонтакте», подала заявку и решила попробовать, так как до этого не играла ни разу. Думаю, победить мне помогла хорошая физическая форма и мое увлечение в прошлом художественной гимнастикой, а сейчас я занимаюсь волейболом и военной подготовкой. Очень приятно ощущать себя частью рекорда России, ну и, конечно, рада подарку. Пожалуй, куплю на этот сертификат «Твистер», — поделилась планами победительница и ученица 10 школы 8 «В» класса Екатерина Мисник.