Возрождения школы № 11 потребовали на митинге

«Люди обеспокоены отсутствием школы в районе старой Зареки. С 2012 года были обещания, что школа будет, но буквально этой весной нам официально объявили о том, что ее не будет. Школа присоединена к другой, фактически это означает ее ликвидацию. Письма ничего не дали, поэтому люди вышли на митинг», — объясняет председатель ТОС «Старая Зарека» Антон Квитов.