Возрождения школы № 11 потребовали на митинге

Сотня жителей «старой Зареки» в минувшую субботу вышла на митинг к зданию городской администрации — люди требовали построить наконец-то для школы № 11 новое здание.
Напомним, из здания на улице Маяковского учеников школы № 11 перевели еще в начале 2012 года, после того, как оказалось, что оно даже после ремонта не соответствует нормам.
В 2013 году судьба здания была решена: его начали сносить. Но, к несчастью, и помещение школы № 79 куда перевели детей, признали небезопасным, так что было принято решение перевести начальные классы в школу № 43, все остальные — в школу № 62.
Когда же школу № 11 отстроят заново, неясно, и родители подозревают неладное: «Пустует такой большой участок. Может он кому то приглянулся?!!». Устали жители Заречного и от того, что дети вынуждены ездить на уроки на школьных автобусах, которые, по их словам, часто опаздывают и ломаются.
«Люди обеспокоены отсутствием школы в районе старой Зареки. С 2012 года были обещания, что школа будет, но буквально этой весной нам официально объявили о том, что ее не будет. Школа присоединена к другой, фактически это означает ее ликвидацию. Письма ничего не дали, поэтому люди вышли на митинг», — объясняет председатель ТОС «Старая Зарека» Антон Квитов.
Митингующим, вооруженным красиво напечатанными плакатами «Не усложняйте жизнь детям и родителям, верните школу № 11», «Будет школа — будет Зарека» и т. д., повезло: к ним на диалог вышел представитель администрации.
«На встрече инициативной группы с главой города из уст Александра Моора прозвучало: никаких причин чтобы не строить школу, кроме отсутствия средств в бюджете, на сегодняшний день нет», — напомнил собравшимся глава городского департамента образования Андре Степанов. Ни продавать, ни передавать кому-то территорию школы город не собирается — этого просто юридически нельзя сделать, уверил он самых подозрительных родителей.
«Нет никаких противников строительства школы», — заверил Степанов, но объяснил: в ближайшую пару лет денег на новое здание у города не будет, ведь на него нужно было бы потратить до 10% от городского бюджета. Так что нового здания придется подождать, как ждали тюменцы возрождения гимназии № 16.
Видео: Сергей Шарапов