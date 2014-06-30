Участники конфликта на парковке встретятся в мировом суде

Второе постановление касается порчи имущества пользователя нашего сайта. Напомним, что хозяин «Лексуса» имел некоторое отношение к тому, что у carbon к концу потасовки оказалась порвана куртка. «Тело озверело, схватило меня за рукав и другой рукой попыталось ударить в лицо. Я успел отвернуться и даже почти увернулся, но куртка не выдержала и порвалась почти на две части, а я получил удар в шею и спину», — писал по этому поводу обратившийся в редакцию тюменец. Сотрудник полиции, опросивший хозяина «Лексуса» и его сына, счел, что куртка была порвана случайно, а потому нет состава преступления по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). По ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) гражданина С., по мнению полицейского, привлечь тоже нельзя, так как эта статья связана с причинением крупного ущерба — не менее 250 тысяч рублей.