Участники конфликта на парковке встретятся в мировом суде

Интернет-портал Nashgorod.ru уже сообщал о конфликте, произошедшем на одной из тюменских парковок. Мужчина, перекрывший своим «Лексусом» проезд другой машине, после словесной перепалки ударил оппонента. Обратившийся в полицию пострадавший — пользователь нашего сайта carbon — продолжает держать в курсе развития события аудиторию портала.
На днях carbon разместил у себя в блоге копии постановлений, присланных ему из полиции. В первом подтверждается, что заявителю были нанесены телесные повреждения. Действия его обидчика квалифицированы по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои). Поскольку данная статья является статьей частно-публичного обвинения, собранные полицией материалы были переданы в мировой суд.
Второе постановление касается порчи имущества пользователя нашего сайта. Напомним, что хозяин «Лексуса» имел некоторое отношение к тому, что у carbon к концу потасовки оказалась порвана куртка. «Тело озверело, схватило меня за рукав и другой рукой попыталось ударить в лицо. Я успел отвернуться и даже почти увернулся, но куртка не выдержала и порвалась почти на две части, а я получил удар в шею и спину», — писал по этому поводу обратившийся в редакцию тюменец. Сотрудник полиции, опросивший хозяина «Лексуса» и его сына, счел, что куртка была порвана случайно, а потому нет состава преступления по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). По ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) гражданина С., по мнению полицейского, привлечь тоже нельзя, так как эта статья связана с причинением крупного ущерба — не менее 250 тысяч рублей.
«Согласно действующему законодательству, материал проверки по признакам состава преступления ст. 116 УК РФ для принятия процессуального решения направляется по подследственности в мировой суд. Данным постановлением заявитель был уведомлен о дальнейшем ходе разбирательства. Все предоставленные документы подшиваются в материал и направляются в суд. Заявителю копия материала проверки вместе со всеми документами не высылается. Материал проверки был собран полностью», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Там также отметили, что если заявителя не устраивает отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 167 и ст. 168 УК РФ, постановление полиции может быть обжаловано в прокуратуре или суде.
Вероятно, пользователь carbon именно так и поступит. По крайней мере, в своем блоге он высказывает намерение обратиться в прокуратуру и к полицейскому руководству. Тюменца, в частности, смущает, что во втором постановлении не говорится о свидетелях произошедшего (кроме сына гражданина С.), а также тот факт, что полицейский так легко согласился с тем, что куртка была порвана по неосторожности.
В любом случае, участникам конфликта на парковке предстоит встретиться еще раз — в мировом суде.