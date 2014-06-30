У ЖК «Акварель» появится парковка

По информации ведомства, ООО «Акварель» получит в аренду на 11 месяцев земельный участок с кадастровым номером 72:23:0216002:420 для благоустройства с организацией парковочных мест без права капитального строительства. Участок расположен по адресу улица Таврическая, 11-а и находится в муниципальной собственности.