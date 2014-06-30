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У ЖК «Акварель» появится парковка

30 июня 2014, 11:40
Возле жилищного комплекса «Акварель» будет обустроена парковка, площадью 528 квадратных метров.
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Тюмень

Об этом сообщает департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

По информации ведомства, ООО «Акварель» получит в аренду на 11 месяцев земельный участок с кадастровым номером 72:23:0216002:420 для благоустройства с организацией парковочных мест без права капитального строительства. Участок расположен по адресу улица Таврическая, 11-а и находится в муниципальной собственности.

Напомним, что жилые дома на Таврической возводит ООО «Тюменьинвестстрой». Кроме открытой стоянки застройщик сделает на территории ЖК трехуровневый паркинг на 350 машиномест.

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