Тюменец дебютирует на этапе РСКГ в Казани

«Моей гоночной машиной будет тот автомобиль, на которой я выступал этой зимой в треке. Мы ее переделали под летние соревнования в рамках регламента, конечно. Lada Kalina еще свежая и проехала всего две зимних гонки, так что как она поведет себя летом, я не знаю. Мы окончательно распрощались с картингом, в котором я „просидел“ 14 лет и решили, что нужно идти дальше. Самым выгодным с точки зрения пилотирования, бюджета и интересности мне показался именно чемпионат РСКГ. Там сменился директор серии — с этого сезона им является Олег Петриков. Этот человек сам выступал в гонках и, соответственно, понимает, что нужно пилотам, командам и зрителям. Начинается мой летний сезон только в Казани лишь из-за бюджета. К сожалению, переделка машины с лета на зиму встала нам в другие деньги, нежели мы думали изначально и поэтому мы решили, что с финансовой точки зрения стоит начать чемпионат с самого ближнего к Тюмени этапа — им оказалась как раз Казань. До этого в „кольце“ я никогда не выступал, но я думаю, да и вижу, что все люди, которые раньше ездили и выступали в картинге, занимают лидирующие позиции в каждых классах чемпионата», — рассказал Кирилл Лавров о грядущем дебюте в РСКГ.