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Скандал в автобусе разгорелся из-за транспортной карты

30 июня 2014, 14:11
Тюменка Ирина стала свидетелем ссоры кондуктора и пассажира в одном из городских автобусов. Мужчина пытался бесплатно проехать по чужой льготной транспортной карте.
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Тюмень

Инцидент произошел в автобусе 30-го маршрута. Как рассказала очевидец, пассажир протянул кондуктору карточку в непрозрачном чехле. Женщина начала ее доставать, а мужчина стал возмущаться, что делать этого нельзя. Как оказалось, проездной ему не принадлежал. Кондуктор потребовала оплатить проезд, иначе она обратится в полицию. «Мне ее дали попользоваться. Давайте я выйду. Я заплачу. Я больше не буду», — оправдывался мужчина.

Подобные махинации можно расценивать не иначе как мошенничество. Напомним, что перевозчики получают за льготников компенсацию из городского бюджета. Пассажир своими действиями мало того, что не платит по положенному тарифу и пользуется чужими документами, так еще и «тратит» лишние бюджетные деньги.

Уважаемые пассажиры, не забывайте, ни в коем случае нельзя пользоваться чужими транспортными картами. Это может закончиться разбирательством в полиции.

#Новости#Пассажиры#Тюмень#Мошенничество#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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