Скандал в автобусе разгорелся из-за транспортной карты

Инцидент произошел в автобусе 30-го маршрута. Как рассказала очевидец, пассажир протянул кондуктору карточку в непрозрачном чехле. Женщина начала ее доставать, а мужчина стал возмущаться, что делать этого нельзя. Как оказалось, проездной ему не принадлежал. Кондуктор потребовала оплатить проезд, иначе она обратится в полицию. «Мне ее дали попользоваться. Давайте я выйду. Я заплачу. Я больше не буду», — оправдывался мужчина.
Подобные махинации можно расценивать не иначе как мошенничество. Напомним, что перевозчики получают за льготников компенсацию из городского бюджета. Пассажир своими действиями мало того, что не платит по положенному тарифу и пользуется чужими документами, так еще и «тратит» лишние бюджетные деньги.
Уважаемые пассажиры, не забывайте, ни в коем случае нельзя пользоваться чужими транспортными картами. Это может закончиться разбирательством в полиции.