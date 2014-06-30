Скандал в автобусе разгорелся из-за транспортной карты

Инцидент произошел в автобусе 30-го маршрута. Как рассказала очевидец, пассажир протянул кондуктору карточку в непрозрачном чехле. Женщина начала ее доставать, а мужчина стал возмущаться, что делать этого нельзя. Как оказалось, проездной ему не принадлежал. Кондуктор потребовала оплатить проезд, иначе она обратится в полицию. «Мне ее дали попользоваться. Давайте я выйду. Я заплачу. Я больше не буду», — оправдывался мужчина.