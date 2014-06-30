Сергей Доля признал свою вину в случившемся по пути в Омск ДТП

Известный блогер Сергей Доля, посетивший на прошлой неделе Тюмень, по дороге в Омск попал в ДТП. Произошла авария 28 июня.
Как рассказал путешественник, он долго ехал за фурой, шли небыстро, примерно 70 км/ч. Сергей посмотрел на встречку, включил поворотник и начал обгон. В этот момент его догнал оранжевый автомобиль. Произошло касание.
В аварии никто не пострадал, только «железо». «Видимо, машина была очень близко, между нами даже полуметра не было. Моя вина, конечно… Мы решили доехать до ближайшего поста ДПС, но там нам сказали, что они оформлять ДТП не будут, потому что не хотят портить себе статистику. Мол, у вас есть бланки на ОСАГО, сами заполняйте», — пояснил Сергей Доля.
За 18 лет водительского стажа и миллион откатанных километров блогер попадал в аварии лишь дважды. Этот раз стал третьим. Все ДТП — легкие.