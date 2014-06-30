Сергей Доля признал свою вину в случившемся по пути в Омск ДТП

В аварии никто не пострадал, только «железо». «Видимо, машина была очень близко, между нами даже полуметра не было. Моя вина, конечно… Мы решили доехать до ближайшего поста ДПС, но там нам сказали, что они оформлять ДТП не будут, потому что не хотят портить себе статистику. Мол, у вас есть бланки на ОСАГО, сами заполняйте», — пояснил Сергей Доля.