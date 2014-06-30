Прожиточный минимум вырос на пять процентов

«Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2014 года на душу населения установлена в размере 7 тысяч 688 рублей, для трудоспособного населения — 8 тысяч 283 рубля, пенсионеров — 6 тысяч 308 рублей, детей — 7452 рубля», — говорится в сообщении. Об этом сообщает «Лента. Ру».
В документе также указано, что величина прожиточного минимума за первый квартал 2014 года на душу населения увеличилась по сравнению с четвертым кварталом 2013 года на 5,1%, для трудоспособного населения — на 4,9% для пенсионеров — на 4,7%, для детей — на 6,1%.
При этом стоимость продуктов питания за аналогичный период на душу населения увеличилась на 5,4%.
В Тюменской области прожиточный минимум в 1 квартале 2014 года составил 7 тысяч 716 рубль на душу населения, для трудоспособного — 8 тысяч 220 рублей, у пенсионеров — 5 тысяч 945 рублей и у детей 7 тысяч 917 рублей. Об этом пишет potrebkor.ru.
Руководитель фракции, заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по агропромышленным вопросам и земельным отношениям, член комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Чретищев считает, что прожиточный минимум должен быть, как минимум в два раза выше.
«От прожиточного минимума рассчитывается пенсия, сейчас в среднем по области она составляет десять тысяч рублей. На эти деньги невозможно прожить, к тому же растут тарифы на ЖКХ, цены на лекарства и больше ничего не остается. Причем уровень питания пенсионера рассчитан, как ниже детского, это совершенно не понятно, — рассказывает Владимир Чретищев. — В России проживает 38 миллионов пенсионеров, это 30% населения страны. Мы считаем, что прожиточный минимум должен составлять 12 тысяч рублей для пенсионеров».
Фото: Александр Паниотов / «Коммерсантъ»