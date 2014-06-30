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Прожиточный минимум вырос на пять процентов

30 июня 2014, 11:22
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении прожиточного минимума. Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства РФ.
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Тюмень

«Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2014 года на душу населения установлена в размере 7 тысяч 688 рублей, для трудоспособного населения — 8 тысяч 283 рубля, пенсионеров — 6 тысяч 308 рублей, детей — 7452 рубля», — говорится в сообщении. Об этом сообщает «Лента. Ру».

В документе также указано, что величина прожиточного минимума за первый квартал 2014 года на душу населения увеличилась по сравнению с четвертым кварталом 2013 года на 5,1%, для трудоспособного населения — на 4,9% для пенсионеров — на 4,7%, для детей — на 6,1%.

При этом стоимость продуктов питания за аналогичный период на душу населения увеличилась на 5,4%.

В Тюменской области прожиточный минимум в 1 квартале 2014 года составил 7 тысяч 716 рубль на душу населения, для трудоспособного — 8 тысяч 220 рублей, у пенсионеров — 5 тысяч 945 рублей и у детей 7 тысяч 917 рублей. Об этом пишет potrebkor.ru.

Руководитель фракции, заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по агропромышленным вопросам и земельным отношениям, член комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Чретищев считает, что прожиточный минимум должен быть, как минимум в два раза выше.

«От прожиточного минимума рассчитывается пенсия, сейчас в среднем по области она составляет десять тысяч рублей. На эти деньги невозможно прожить, к тому же растут тарифы на ЖКХ, цены на лекарства и больше ничего не остается. Причем уровень питания пенсионера рассчитан, как ниже детского, это совершенно не понятно, — рассказывает Владимир Чретищев. — В России проживает 38 миллионов пенсионеров, это 30% населения страны. Мы считаем, что прожиточный минимум должен составлять 12 тысяч рублей для пенсионеров».

Фото: Александр Паниотов / «Коммерсантъ»

#Новости#Прожиточный минимум#Тюмень#Потребительская корзина#Саша#Общество
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