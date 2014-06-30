Прожиточный минимум вырос на пять процентов

«От прожиточного минимума рассчитывается пенсия, сейчас в среднем по области она составляет десять тысяч рублей. На эти деньги невозможно прожить, к тому же растут тарифы на ЖКХ , цены на лекарства и больше ничего не остается. Причем уровень питания пенсионера рассчитан, как ниже детского, это совершенно не понятно, — рассказывает Владимир Чретищев. — В России проживает 38 миллионов пенсионеров, это 30% населения страны. Мы считаем, что прожиточный минимум должен составлять 12 тысяч рублей для пенсионеров».