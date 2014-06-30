Продавцам ОСАГО пригрозили штрафом

Как пишет «Российская Газета», такой вывод можно сделать из официального отзыва на документ, который размещен на сайте кабинета министров. В нем, в частности, говорится, что если страховщик откажется заключить договор или начнет предлагать дополнительные услуги, то ему будет грозить административный штраф: «на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей». Есть и другие уточнения.
Так, например, предлагается установить, что «срок действия предельных значений базовых ставок страховых тарифов не может быть менее шести месяцев до 1 сентября 2016 года».
Есть и другие нюансы, которые правительство предлагает внести в законопроект и в результате дать ему положительный отзыв. Так, например, до 1 октября 2014 года предельное значение износа, начисляемого на комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты), «не должно превышать 80 процентов их стоимости».
Кстати говоря, если при заключении полиса вам навязывают какие-либо дополнительные услуги, то можно обратиться в суд — такие разъяснения накануне дал Центральный банк. «На основании пункта 4 статьи 445 ГК РФ, если страховщик уклоняется от заключения договора, лицо, намеренное заключить со страховщиком договор ОСАГО, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки», — проинформировал мегарегулятор.
Если законопроект будет принят в текущем виде, то, начиная с 2017 года, тарифы на полис ОСАГО будут пересматриваться ежегодно. Естественно, расти, причем, как считает ряд экспертов, достаточно серьезно.
В то же время рост стоимости полиса, который может составить 50 процентов (в полтора раза), будет обусловлен двумя моментами, которых тоже довольно долго ждали автомобилисты. Планируется, что предел выплат за поврежденную машину вырастет до 400 тысяч рублей (сейчас 120 тысяч рублей). А с апреля 2015 года вступят в силу новые лимиты возмещений за вред жизни и здоровью в размере 500 тысяч рублей.