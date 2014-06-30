Продавцам ОСАГО пригрозили штрафом

В то же время рост стоимости полиса, который может составить 50 процентов (в полтора раза), будет обусловлен двумя моментами, которых тоже довольно долго ждали автомобилисты. Планируется, что предел выплат за поврежденную машину вырастет до 400 тысяч рублей (сейчас 120 тысяч рублей). А с апреля 2015 года вступят в силу новые лимиты возмещений за вред жизни и здоровью в размере 500 тысяч рублей.