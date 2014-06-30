Пошла на обгон на мокрой дороге и погибла

Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, 21-летняя девушка погибла в дорожной аварии на 12 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. В шестом часу утра в воскресенье на автомобиле Chery Tiggo девушка в нарушение дорожных знаков и разметки, на мокрой от дождя дороге совершала маневр обгона, не справилась с управлением автомобиля, зацепила обочину. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скончался до приезда скорой помощи.
3-летний малыш выскочил на проезжую часть в поселке Каскара в первом часу ночи, несмотря на то, что рядом находились родители. Мальчик сбит автомобилем Toyota, он получил травмы головы и живота. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются.
19-летняя девушка на автомобиле Daewoo Matiz съехала в кювет ночью на автодороге Упорово — Сунгурово. Стаж водителя — четыре месяца. У пострадавшей множественные ссадины, ушибы и черепно-мозговая травма.
В Тюмени в ночь с субботы на воскресенье произошло три ДТП. На улице Герцена, 70 столкнулись мотоцикл Kawasaki и Opel, после этого мотоцикл отбросило на «Мазду». Водитель мотоцикла не имеет права управления транспортом, 28-летняя пассажирка мотоцикла получила ушибы лица и рук.
Ночью на пруду Лесном в железное ограждение въехал автомобиль BMW. 32-летний водитель ехал слишком быстро, у него и 23-летней пассажирки ушибы лица.
Четыре человека пострадали в аварии на 147 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. Здесь столкнулись «ГАЗель» и «Лада» седьмой модели. Предварительно, ДТП спровоцировал водитель «ГАЗели» со стажем три месяца. Молодой человек взял машину у отца без разрешения, чтобы прокатить своих друзей. На мокрой дороге начинающий водитель не справился с управлением машины. 14-летняя пассажирка «ГАЗели» получила тяжелую травму головы и перелом челюсти, также травмы получили водитель и две пассажирки «Лады» в возрасте от 25-ти до 47-ми лет, у них ушибы и переломы конечностей.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области