nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пошла на обгон на мокрой дороге и погибла

30 июня 2014, 12:37
В минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в них погиб один человек, 39 ранены.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, 21-летняя девушка погибла в дорожной аварии на 12 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. В шестом часу утра в воскресенье на автомобиле Chery Tiggo девушка в нарушение дорожных знаков и разметки, на мокрой от дождя дороге совершала маневр обгона, не справилась с управлением автомобиля, зацепила обочину. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

3-летний малыш выскочил на проезжую часть в поселке Каскара в первом часу ночи, несмотря на то, что рядом находились родители. Мальчик сбит автомобилем Toyota, он получил травмы головы и живота. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются.

19-летняя девушка на автомобиле Daewoo Matiz съехала в кювет ночью на автодороге Упорово — Сунгурово. Стаж водителя — четыре месяца. У пострадавшей множественные ссадины, ушибы и черепно-мозговая травма.

В Тюмени в ночь с субботы на воскресенье произошло три ДТП. На улице Герцена, 70 столкнулись мотоцикл Kawasaki и Opel, после этого мотоцикл отбросило на «Мазду». Водитель мотоцикла не имеет права управления транспортом, 28-летняя пассажирка мотоцикла получила ушибы лица и рук.

Ночью на пруду Лесном в железное ограждение въехал автомобиль BMW. 32-летний водитель ехал слишком быстро, у него и 23-летней пассажирки ушибы лица.

Четыре человека пострадали в аварии на 147 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. Здесь столкнулись «ГАЗель» и «Лада» седьмой модели. Предварительно, ДТП спровоцировал водитель «ГАЗели» со стажем три месяца. Молодой человек взял машину у отца без разрешения, чтобы прокатить своих друзей. На мокрой дороге начинающий водитель не справился с управлением машины. 14-летняя пассажирка «ГАЗели» получила тяжелую травму головы и перелом челюсти, также травмы получили водитель и две пассажирки «Лады» в возрасте от 25-ти до 47-ми лет, у них ушибы и переломы конечностей.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

#Новости#Гибель людей#Тюменская область#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25