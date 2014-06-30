Пошла на обгон на мокрой дороге и погибла

Четыре человека пострадали в аварии на 147 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. Здесь столкнулись «ГАЗель» и «Лада» седьмой модели. Предварительно, ДТП спровоцировал водитель «ГАЗели» со стажем три месяца. Молодой человек взял машину у отца без разрешения, чтобы прокатить своих друзей. На мокрой дороге начинающий водитель не справился с управлением машины. 14-летняя пассажирка «ГАЗели» получила тяжелую травму головы и перелом челюсти, также травмы получили водитель и две пассажирки «Лады» в возрасте от 25-ти до 47-ми лет, у них ушибы и переломы конечностей.