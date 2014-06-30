Полиция прочесывает лес в поисках пропавшей женщины. Нужны волонтеры

В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратился пользователь rewers72. Он разместил информацию о пропаже Евгении Алексеевны Шарыгиной в разделе «Присылайте ваши новости». В объявлении говорится, что женщина ушла из своего дома, расположенного в Салаирке, утром 26 июня.
В пресс-службе МО МВД России «Тюменский» корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что Евгения Алексеевна все еще не найдена. Основная версия — женщина заблудилась в лесу.
«В настоящее время полиция прочесывает лес. К поискам привлечены сотрудники МЧС, применяется беспилотный летательный аппарат. Кроме того, искать женщину помогают жители Салаирки — порядка 50 человек. Близлежащую территорию уже проверили, сейчас все поисковики будут углубляться в лес. Кроме того, для проверки еще одной версии — о том, что женщина могла утонуть — в ближайшее время привлекут водолазов, чтобы они осмотрели береговую линию водоемов», — отметили пресс-службе МО МВД России «Тюменский».
Сотрудники полиции обращаются к неравнодушным тюменцам: если вы хотите помочь в поисках Евгении Шарыгиной в качестве волонтера, обращайтесь по телефонам 30-02-02, 30-13-67. По этим же телефонам можно сообщить информацию о возможном местонахождении женщины. Евгения Шарыгина была одета в синюю куртку-спецовку со светоотражающими вставками на плечах, темные брюки и розовые сланцы. Телефоны родственников пропавшей: 77-40-57, 74-68-10, 78-81-36.