Полиция прочесывает лес в поисках пропавшей женщины. Нужны волонтеры

«В настоящее время полиция прочесывает лес. К поискам привлечены сотрудники МЧС, применяется беспилотный летательный аппарат. Кроме того, искать женщину помогают жители Салаирки — порядка 50 человек. Близлежащую территорию уже проверили, сейчас все поисковики будут углубляться в лес. Кроме того, для проверки еще одной версии — о том, что женщина могла утонуть — в ближайшее время привлекут водолазов, чтобы они осмотрели береговую линию водоемов», — отметили пресс-службе МО МВД России «Тюменский».