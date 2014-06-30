NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Германия — Алжир

Еще один матч, в котором победитель, казалось бы, известен заранее. Многие не без оснований называют команду Германии претендентом если не на чемпионство в нынешнем мировом первенстве, то уж по крайней мере на выход в полуфинал. Мощная игра, звездный состав при отсутствии явного лидера, опытный тренер — все это позволяет «немецкой машине» функционировать без заметных сбоев. Однако и громких побед у сборной в ее нынешнем виде еще не было. На ЧМ-2014 немцы с легкостью прошли групповой этап и могли бы встретиться 1/8 финала со сборной России, если бы подопечные Фабио Капелло сумели обыграть парней из Алжира.
Сборная Алжира оказалась «темной лошадкой» группы H. Вряд ли кто-то воспринимал эту команду всерьез до игры с Южной Кореей. Алжирцы, которых по именам знают лишь самые эрудированные любители футбола, забили в ворота соперников четыре мяча, показав, что умеют быстро бегать и не боятся рисковать. Именно сборная Алжира похоронила надежды россиян на выход национальной сборной в плей-офф мундиаля.
Сделайте свой прогноз на результат матча Германия — Алжир и, может быть, именно вы выиграете 300 рублей на баланс мобильного телефона! Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
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Итоги конкурса по матчу Германия — Алжир будут подведены 1 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.
Греция