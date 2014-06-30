NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Аргентина — Швейцария

Разбираетесь в футболе и считаете, что обладаете потрясающей интуицией? Участвуйте в конкурсе на интернет-портале Nashgorod.ru, угадывайте, как закончатся матчи плей-офф ЧМ-2014, и выигрывайте деньги на баланс мобильного телефона. 1 июля на поле встретятся сборные Аргентины и Швейцарии. У аргентинцев есть Лионель Месси. С одной стороны Лео — главный козырь сборной: как ни крути, один из лучших футболистов мира. Говорят, что Месси хуже проявляет себя в сборной Аргентины по сравнению с играми за «Барсу», но на бразильском чемпионате он уже забил четыре гола и, кажется, не намерен останавливаться. С другой стороны, многие специалисты сходятся на том, что некоторый «мессицентризм» не всегда идет на пользу команде в целом. Именно этим вполне могут воспользоваться швейцарцы в завтрашнем матче.
Сделайте свой прогноз на результат матча Аргентина — Швейцария и, может быть, именно вы выиграете 300 рублей на баланс мобильного телефона!
Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.
Итоги конкурса по матчу Аргентина — Швейцария будут подведены 2 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.
Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.