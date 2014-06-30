Нетрезвых водителей предложили сажать в тюрьму на 2 года

На данный момент в России за вождение в состоянии опьянения предусмотрено взыскание в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В повторном случае водителю, который лишится прав уже на три года, назначат штраф в 50 тысяч рублей. Если пьяный водитель совершит ДТП, в котором погиб человек, то ему будет грозить заключение сроком от двух до семи лет. Если в аварии погибнет более одного человека, то нарушителя могут посадить в тюрьму на четыре-девять лет.