Нетрезвых водителей предложили сажать в тюрьму на 2 года

Согласно инициативе, водителям, пойманным пьяными за рулем повторно, может грозить до двух лет тюремного заключения. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на «ИТАР-ТАСС».
«За повторное вождение в нетрезвом виде и повторный отказ от медосвидетельствования предлагается заменить административную ответственность на уголовную», — пояснил первый заместитель председателя комитета Вячеслав Лысаков.
Уголовное наказание будет грозить тем нарушителям, которых поймают пьяными во время управления автомобилем в течение года после того, как им вернут права, ранее также отобранные за «пьянку». В этом случае законопроект предусматривает «штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период». Кроме того, нарушителю запретят занимать определенные должности сроком до трех лет.
В случае принятия законопроекта Госдумой, его одобрения Советом Федерации и подписания президентом, он может вступить в силу с 1 января 2015 года.
В конце прошлого года на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предусматривающий конфискацию автомобилей у водителей, задержанных за езду в нетрезвом виде повторно. О дальнейшем развитии инициативы не сообщается.
На данный момент в России за вождение в состоянии опьянения предусмотрено взыскание в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В повторном случае водителю, который лишится прав уже на три года, назначат штраф в 50 тысяч рублей. Если пьяный водитель совершит ДТП, в котором погиб человек, то ему будет грозить заключение сроком от двух до семи лет. Если в аварии погибнет более одного человека, то нарушителя могут посадить в тюрьму на четыре-девять лет.
В 2013 году в России за «пьянку» за рулем прав лишилось 379 тысяч водителей, 13,5 тысячи аварий произошло с участием пьяных. Общая сумма штрафов, выписанная судами за нетрезвое вождение, составила 2,4 миллиарда рублей. Еще на 1,3 миллиарда оштрафовали автомобилистов, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.