Монтажников будут пробивать от Широтной до Федюнинского

На днях в Тюмени определится победитель открытого конкурса на выполнение I этапа строительства улицы Монтажников на участке от Широтной до Федюнинского.
Согласно опубликованным документам, разработанным ЗАО «НТПИ ТИ», подрядчику нужно будет сделать дорогу длиной 1,2 км и оформить местный проезд от улицы Монтажников до улицы Возрождения протяженностью 1,1 км. Для реализации контракта из бюджета города будет выделено 336 591 223 рубля.
«Проектируемый участок улицы Монтажников было принято проложить в створе существующей улицы. Ось дороги запроектирована без углов поворота, что является оптимальным вариантом прохождения трассы с экономической точки зрения», — говорится в сопроводительных записках.
В соответствии с дополнением к техническому заданию, строительство объекта пройдет в два этапа: в 2014 году с даты заключения муниципального контракта по 1 декабря; в 2015 году с 9 января по 1 декабря.
I этап строительства включает строительство 6-полосной улицы Монтажников от Широтной до Федюнинского и примыканий, переустройство электрических сетей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации и светофорных объектов на примыканиях к Широтной и Федюнинского. Проектная ширина улицы Монтажников составляет от 27 м до 30,5 м с трехметровой разделительной полосой.
II этап строительства включает: строительство 2-полосного проезда до улицы Возрождения и переустройство электрических сетей.
На всем участке строящейся улицы запроектированы пешеходные тротуары с обеих сторон, предусмотрены работы по устройству переходно-скоростных полос, зеленой зоны, велосипедных дорожек, а так же посадке деревьев и кустарников.
Перед началом проведения работ необходимо будет провести комплекс подготовительных работ, предусматривающих снос зданий и сооружений, попадающих в зону строительства. В связи с этим на участке от Широтной до Федюнинского производится демонтаж металлических гаражей и опор воздушных коммуникаций, которые попадают в постоянную полосу отвода автомобильной дороги.