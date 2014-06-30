Контрафактные презервативы не попали в Тюмень

Как сообщает Уральское таможенное управление, номенклатуру выявленных контрафактных товаров составили DVD диски; одежда товарных знаков Аdidas, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Levis, Puma; обувь Аdidas, Nike, Reebok, Chanel; парфюмерия, бижутерия, ремни, сумки Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Bosco Sport, Boss, Lacoste; контрацептивы «Гусарские», Contex.
Кроме того, Тюменская таможня на постоянной основе проводит работу по пресечению незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности в рамках таможенного контроля сопровождаемого и несопровождаемого багажа, перемещаемого физическими лицами в личных целях через аэропорт Рощино, а также таможенного контроля поступающих международных почтовых отправлений. Так, в ходе контроля МПО из Китая выявлено 3 чехла, обозначенных товарным знаком «Chanel».
В целях эффективности выявления продукции, обладающей признаками контрафактной, Тюменской таможней налажено сотрудничество с представителями правообладателей ООО «Шелл Нефть», ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры», ООО «Группа Компаний Рес-Кью» и ООО «МЕДКОМ-МП».