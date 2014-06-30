Контрафактные презервативы не попали в Тюмень

Кроме того, Тюменская таможня на постоянной основе проводит работу по пресечению незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности в рамках таможенного контроля сопровождаемого и несопровождаемого багажа, перемещаемого физическими лицами в личных целях через аэропорт Рощино, а также таможенного контроля поступающих международных почтовых отправлений. Так, в ходе контроля МПО из Китая выявлено 3 чехла, обозначенных товарным знаком «Chanel».