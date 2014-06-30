Девятый парад колясок ждёт своих маленьких героев

В день города, 26 июля, в Тюмени состоится девятый парад колясок. Место его проведения традиционное — площадь 400-летия Тюмени. В прошлом году организаторы выбирали здесь восьмое чудо света, в этом темой праздника стало Тридевятое царство.

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