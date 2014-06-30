Девятый парад колясок ждёт своих маленьких героев

Участников и гостей мероприятия ждет развлекательная программа: будет работать несколько площадок, которые непременно придутся по вкусу маленьким горожанам.
Главным же событием станет парад колясок. Все участники творческого конкурса станут обладателями приятных подарков от организаторов.
Помимо призовых мест будут отмечены детские транспортные средства в специальных спонсорских номинациях. Например, торговая марка «Омский бекон» вручит приз обладателю «колбасной» коляски.
«Радио Шансон» и детский торговый дом УМКА baby объявляют регистрацию на сказочный парад открытой. Для того, чтобы ваш ребенок и его транспортное средство стали правителями Тридевятого царства, необходимо украсить коляску. Полёт фантазии организаторами не ограничен.
Зарегистрироваться нужно по номеру телефона: 68-11-62.