Зависимость от загара сравнили с наркотической

Желание хорошо выглядеть и иметь шоколадный цвет кожи — возможно, не единственная причина, по которой люди часами жарятся на пляжах, причем некоторые ходят туда едва ли не ежедневно, как на работу. Многие продолжают загорать даже после того, как кожа пересыхает и становится похожей на пергамент — тут уже явно дело не в красоте. А то, что избыточное пребывание на солнце чревато развитием раковых заболеваний, в наши дни знают даже школьники.

Сюжет Тюмень