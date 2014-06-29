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Зависимость от загара сравнили с наркотической

29 июня 2014, 17:49
Желание хорошо выглядеть и иметь шоколадный цвет кожи — возможно, не единственная причина, по которой люди часами жарятся на пляжах, причем некоторые ходят туда едва ли не ежедневно, как на работу. Многие продолжают загорать даже после того, как кожа пересыхает и становится похожей на пергамент — тут уже явно дело не в красоте. А то, что избыточное пребывание на солнце чревато развитием раковых заболеваний, в наши дни знают даже школьники.
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Тюмень

Исследование, проведенное учеными из бостонской клиники Massachusetts General Hospital, показало, что регулярное посещение пляжей и соляриев вызывает зависимость, схожую с наркотической или алкогольной. Выяснилось, что ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку в организме эндорфина — гормона радости. Это вещество сродни морфину и, так же как и опиаты, способно вызывать состояние эйфории.

Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили, что при облучении ультрафиолетом в кожном покрове начинает вырабатываться белок проопиомеланокортин, который расщепляется на пигмент меланин и бета-эндорфины. Об этом сообщает 9Канал.

Для эксперимента мышам сбрили шерсть на спине и в течение шести недель ежедневно подвергали их ультрафиолетовому излучению в количестве, эквивалентном 20-30-минутному пребыванию на солнце. Анализы показали, что уровень бета-эндорфинов в крови у мышей значительно вырос еще в первую неделю. Также была отмечена сниженная чувствительность к изменениям температуры и прикосновениям — что характерно для действия морфинов и эндорфинов.

После прекращения процедур животные демонстрировали так называемый «синдром отмены» — у них тряслись лапки, стучали зубы и в целом они чувствовали себя плохо. При этом мыши, у которых в целях эксперимента на генетическом уровне был блокирован синтез бета-эндорфина, подобных симптомов не проявляли.

Проводивший исследование врач отметил, что полученные результаты помогают ответить на вопрос, почему уровень заболеваемости раком кожи продолжает расти, хотя общество хорошо информировано об опасности длительного и частого пребывания на солнце.

Фото: mbiology.ru

#Новости#Здравоохранение#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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