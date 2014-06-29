Рекламу пива вернут в спортивные трансляции

Документ подготовлен с учетом потребностей физкультурно-спортивных организаций в дополнительных источниках финансирования, говорится в пояснительной записке к документу. Предусматривается, что рекламные бюджеты пивоваренных компаний в итоге будут потрачены на развитие спорта. Изменения будут действовать до 31 декабря 2018 года.
Спонсирование спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространено во всем мире, отмечает автор законопроекта. При этом все права на рекламу принадлежат не организаторам спортивных мероприятий, а федерациям спорта, уточняется в документе.
При этом в России реклама алкоголя на телевидении и в печатных изданиях запрещена, для пива исключений не делается.
В мае прошло года стало известно, что реклама пива может вернуться на российские стадионы на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, если производитель напитка является коммерческим партнером FIFA.
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в России был принят закон, разрешающий рекламу пива и вина партнерами FIFA. Такая реклама должна содержать исключительно наименование продукта или производителя. Об этом пишет «Интерфакс».
Фото: legalans.com