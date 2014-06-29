Рекламу пива вернут в спортивные трансляции

Документ подготовлен с учетом потребностей физкультурно-спортивных организаций в дополнительных источниках финансирования, говорится в пояснительной записке к документу. Предусматривается, что рекламные бюджеты пивоваренных компаний в итоге будут потрачены на развитие спорта. Изменения будут действовать до 31 декабря 2018 года.