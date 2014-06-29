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NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Франция — Нигерия

29 июня 2014, 13:03
На интернет-портале Nashgorod.ru продолжается конкурс для футбольных болельщиков, которые хотят не только проверить свою интуицию, но и пополнить баланс мобильного телефона. 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2014 сойдутся сборные Франции и Нигерии. Как закончится игра?
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Тюмень

Букмекеры практически уверены в победе французов. Они вышли победителями, может быть, не из самой сильной группы, но на поле смотрелись отлично. Тренер команды Дидье Дешам пробует различные комбинации, постоянно меняя игровой состав, и пока его тактика работает без сбоев. Нигерийцы в групповом этапе набрали всего четыре очка, но это позволило им выйти в плей-офф со второго места. Конечно, фавориты встречи французы, но на футбольном поле может случиться все, что угодно. В конце концов, забили же нигерийцы два мяча в ворота сборной Аргентины, да и французов несколько лет назад они обыгрывали.

Сделайте свой прогноз на результат матча Франция — Нигерия и, может быть, именно вы выиграете 300 рублей на баланс мобильного телефона!

Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».

Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.

Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.

Итоги конкурса по матчу Франция — Нигерия будут подведены 1 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.

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