NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Франция — Нигерия

Букмекеры практически уверены в победе французов. Они вышли победителями, может быть, не из самой сильной группы, но на поле смотрелись отлично. Тренер команды Дидье Дешам пробует различные комбинации, постоянно меняя игровой состав, и пока его тактика работает без сбоев. Нигерийцы в групповом этапе набрали всего четыре очка, но это позволило им выйти в плей-офф со второго места. Конечно, фавориты встречи французы, но на футбольном поле может случиться все, что угодно. В конце концов, забили же нигерийцы два мяча в ворота сборной Аргентины, да и французов несколько лет назад они обыгрывали.
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Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
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Итоги конкурса по матчу Франция — Нигерия будут подведены 1 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.
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