На тюменцах поставят электронный эксперимент

Тюменская область выбрана в качестве пилотного региона для реализации проекта по упрощению процесса регистрации на портале госуслуг.
Единый портал государственных услуг предлагает пользователям новые возможности, а именно три варианта регистрации с двумя разными уровнями защиты. Теперь, для доступа к минимальному набору услуг достаточно авторизоваться с помощью своего мобильного или электронной почты, но для полноценного использования портала, по-прежнему, необходимо активировать регистрацию. Однако, благодаря тому, что Тюменская область вошла в перечень пилотных регионов, гражданам теперь нет необходимости получать код активации в офисе Ростелекома или ждать его по почте. Эта услуга станет доступна в десятках пунктов на всей территории области, в число которых войдут многофункциональные центры, а также организации и органы, имеющие право на выдачу электронных подписей. На данный момент в процессе тестирования находится 12 таких пунктов, среди которых администрации Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского района и другие органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. Список адресов будет предложен пользователю в момент регистрации на портале.
Тюменская область не зря была выбрана для реализации подобного проекта: информатизация в регионе находится на высоком уровне. К примеру, на портале госуслуг сейчас зарегистрировано 16,6% жителей области, что является третьим результатом по стране. Для них доступно 162 формы государственных и муниципальных услуг. На региональном портале uslugi.admtyumen.ru предоставлено 128 форм заявлений и зарегистрировано 13 тысяч человек. Стоит отметить, что все, кто имеет личный кабинет на федеральном портале, могут использовать эту учетную запись и на региональном. В области сейчас запущен проект по реализации системы «Учет начислений и платежей Тюменской области», которая позволит гражданам оплачивать пошлину за государственные и муниципальные услуги непосредственно на региональном портале. Об этом сообщает РИО-Центр.
По вопросам государственных и муниципальных услуг в регионе можно обратиться на бесплатную линию информационно-справочной службы по номеру 8-800-100-12-90.
Фото: росяма.рф