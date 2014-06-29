На тюменцах поставят электронный эксперимент

Единый портал государственных услуг предлагает пользователям новые возможности, а именно три варианта регистрации с двумя разными уровнями защиты. Теперь, для доступа к минимальному набору услуг достаточно авторизоваться с помощью своего мобильного или электронной почты, но для полноценного использования портала, по-прежнему, необходимо активировать регистрацию. Однако, благодаря тому, что Тюменская область вошла в перечень пилотных регионов, гражданам теперь нет необходимости получать код активации в офисе Ростелекома или ждать его по почте. Эта услуга станет доступна в десятках пунктов на всей территории области, в число которых войдут многофункциональные центры, а также организации и органы, имеющие право на выдачу электронных подписей. На данный момент в процессе тестирования находится 12 таких пунктов, среди которых администрации Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского района и другие органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. Список адресов будет предложен пользователю в момент регистрации на портале.