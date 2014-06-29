Из «Лозы» на Профсоюзной вывезен весь алкоголь

«Молодая Гвардия Единой России» совместно с полицией Тюмени проверили одновременно 7 заведений на факт продажи алкоголя после 23 часов, среди них такие злостные нарушители закона, как сеть магазинов «Лоза», «Винный рай», «Бутылочка» и другие.
Согласно региональному законодательству продавать алкоголь в рюмочных на вынос после 23 часов запрещено. В результате данных рейдов более 5 тысяч литров алкогольной продукции было описано и арестовано. До решения суда этот алкоголь реализовывать запрещено.
Однако при повторном контрольном рейде по закупке алкоголя после 23 часов, выяснилось, что вся алкогольная продукция в сети магазинов «Лоза» снова выставлена на продажу. Данный магазин нарушает постановление правительства региона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».
По итогам данной закупки вся спиртосодержащая продукция магазина «Лоза» (Профсоюзная, 11) описана и вывезена на склад. Дальнейшую судьбу алкоголя решит суд, в том числе решение об утилизации.
Как сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России», торговых точек, которые нарушают закон и продают алкоголь в неположенное время, в Тюмени насчитывается более 23.
«Данные торговые точки являются очагами повышенной криминогенной обстановки, а также способствует её ухудшению в нашем городе. Такая ситуации особенно волнует наших граждан, когда подобные точки находятся в жилых домах. Мы используем любые законные способы для искоренения данной заразы с улиц города Тюмени» — говорит Роман Чуйко, ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Фото: tnews.tula.net