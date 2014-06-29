Из «Лозы» на Профсоюзной вывезен весь алкоголь

Однако при повторном контрольном рейде по закупке алкоголя после 23 часов, выяснилось, что вся алкогольная продукция в сети магазинов «Лоза» снова выставлена на продажу. Данный магазин нарушает постановление правительства региона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».