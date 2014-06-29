Безрецептурные лекарства могут появиться в супермаркетах

Некоторые эксперты уже высказались против этой инициативы. Так, директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов считает ее несвоевременной и неуместной в нашем обществе.
«Сейчас не время вводить эту инициативу. У нас очень высок процент самолечения, не решен вопрос с качеством медикаментов, не все в порядке с ценами на лекарства», — рассказал он в эфире радио «Москва FM».
По его мнению, продажа лекарств в супермаркетах спровоцирует рост цен на них. «Цены на лекарства будут расти. Мы вмешаемся в рынок, и он отреагирует ростом цен», — отметил Мелик-Гусейнов.
Кроме того, многие аптеки станут убыточными и будут вынуждены закрыться. «Продажи безрецептурных лекарств показывают их прибыль. Если их изъять из продажи, аптека станет убыточной. Сезонные лекарства — от кашля, насморка, жаропонижающие — всегда пользуются спросом, и аптеки на них зарабатывают», — пояснил эксперт.
Свои опасения высказала и исполнительный директор некоммерческой партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина. «Лекарства — это не продукты питания, это препараты, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Бесконтрольное самолечение опасно», — сказала она.
Также в ответ на эту инициативу может возникнуть рост цен на рецепторные препараты. Аптекам придется пойти на этот шаг, чтобы не потерять прибыль от продаж, считает Неволина.
Отметим, что подобная идея обсуждается в правительстве еще с осени 2012 года. Списки лекарств неоднократно пытался составить Минпромторг. В перечень входили препараты от курения, алкоголизма, насморка, кашля, головной боли, жаропонижающие, антисептические, слабительные, гормональные препараты, а также средства для снижения веса и гематоген.
Против идеи продавать лекарства в непрофильной рознице тогда выступил Минздрав. В ведомстве опасались, что в продаже станет больше некачественных и фальсифицированных медикаментов, а цены неконтролируемо повысятся. Об этом сообщает Москва 24.
Фото: rus-obr.ru