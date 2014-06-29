nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Безрецептурные лекарства могут появиться в супермаркетах

29 июня 2014, 10:04
Лекарства без рецепта появятся в продовольственных магазинах. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития составить перечень безрецептурных препаратов для продажи в супермаркетах. Это может увеличить продажи розничных сетей на 1–2 процента.
Сюжет
Тюмень

Некоторые эксперты уже высказались против этой инициативы. Так, директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов считает ее несвоевременной и неуместной в нашем обществе.

«Сейчас не время вводить эту инициативу. У нас очень высок процент самолечения, не решен вопрос с качеством медикаментов, не все в порядке с ценами на лекарства», — рассказал он в эфире радио «Москва FM».

По его мнению, продажа лекарств в супермаркетах спровоцирует рост цен на них. «Цены на лекарства будут расти. Мы вмешаемся в рынок, и он отреагирует ростом цен», — отметил Мелик-Гусейнов.

Кроме того, многие аптеки станут убыточными и будут вынуждены закрыться. «Продажи безрецептурных лекарств показывают их прибыль. Если их изъять из продажи, аптека станет убыточной. Сезонные лекарства — от кашля, насморка, жаропонижающие — всегда пользуются спросом, и аптеки на них зарабатывают», — пояснил эксперт.

Свои опасения высказала и исполнительный директор некоммерческой партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина. «Лекарства — это не продукты питания, это препараты, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Бесконтрольное самолечение опасно», — сказала она.

Также в ответ на эту инициативу может возникнуть рост цен на рецепторные препараты. Аптекам придется пойти на этот шаг, чтобы не потерять прибыль от продаж, считает Неволина.

Отметим, что подобная идея обсуждается в правительстве еще с осени 2012 года. Списки лекарств неоднократно пытался составить Минпромторг. В перечень входили препараты от курения, алкоголизма, насморка, кашля, головной боли, жаропонижающие, антисептические, слабительные, гормональные препараты, а также средства для снижения веса и гематоген.

Против идеи продавать лекарства в непрофильной рознице тогда выступил Минздрав. В ведомстве опасались, что в продаже станет больше некачественных и фальсифицированных медикаментов, а цены неконтролируемо повысятся. Об этом сообщает Москва 24.

Фото: rus-obr.ru

#Новости#Здравоохранение#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25