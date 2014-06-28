В Тюмени четверо мужчин из-за машины убили девушку

По данным следствия, 22 июня четверо мужчин, в ходе распития спиртных напитков, с целью незаконного завладения автомобилем, обманным путем выманили двадцатилетнюю девушку на территорию производственной базы. Подозреваемые избили девушку и затащили в строительный вагончик на территории базы, где сняли с потерпевшей ювелирные украшения и, угрожая убийством, потребовали сообщить им пин-код банковской карты и вписать одного из них в страховой полис автомобиля. После того, как девушка из опасения за свою жизнь выполнила требования мужчин, ее затащили в багажник автомобиля, вывезли за пределы города и задушили.