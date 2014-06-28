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В Тюмени четверо мужчин из-за машины убили девушку

28 июня 2014, 12:05
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, 22 июня 2014 года следственным отделом по Ленинскому округу было возбуждено уголовное дело по факту безвестного отсутствия двадцатилетней девушки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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Тюмень

Указанное уголовное дело было передано в следственный отдел по городу Тюмени. В результате проведенных следственных действий были установлены четверо подозреваемых, которые дали признательные показания.

По данным следствия, 22 июня четверо мужчин, в ходе распития спиртных напитков, с целью незаконного завладения автомобилем, обманным путем выманили двадцатилетнюю девушку на территорию производственной базы. Подозреваемые избили девушку и затащили в строительный вагончик на территории базы, где сняли с потерпевшей ювелирные украшения и, угрожая убийством, потребовали сообщить им пин-код банковской карты и вписать одного из них в страховой полис автомобиля. После того, как девушка из опасения за свою жизнь выполнила требования мужчин, ее затащили в багажник автомобиля, вывезли за пределы города и задушили.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием выполняется весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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