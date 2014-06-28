Сборка нового Datsun начнется 14 июля

Как сообщают «Автовести» со ссылкой на пресс-службу компании Datsun, сборка будет организована на мощностях «АвтоВАЗа», специально модернизированных и адаптированных под новую модель. Автомобиль будет комплектоваться двигателями отечественного производства объемом 1,6 литра, в вариантах мощности 98 и 106 лошадиных сил. Работать моторы будут в паре с механической коробкой передач с тросовым приводом.
Продавать машины Datsun будут через специализированную авторизованную дилерскую сеть Datsun. На начальном этапе сеть будет включать в себя 25 дилерских центров в ключевых регионах страны. В следующие два года их количество увеличится до 100 центров, которые разместят уже на всей территории страны.
Отметим, что в Тюмени дилерский центр Datsun откроет компания «Гранд Моторс». Здание практически закончено, однако точных сроков о его запуске представитель пока не называет.
Параллельно с подготовкой производства новинки Datsun занимается разработкой следующей модели, хэтчбека mi-DO. Кроме того, уже анонсирована и третья модель. Что именно это будет за автомобиль, пока неизвестно, однако, по некоторым данным, речь идет о генетическом «брате» показанной недавно Lada Kalina Cross.