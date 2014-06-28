Сборка нового Datsun начнется 14 июля

Продавать машины Datsun будут через специализированную авторизованную дилерскую сеть Datsun. На начальном этапе сеть будет включать в себя 25 дилерских центров в ключевых регионах страны. В следующие два года их количество увеличится до 100 центров, которые разместят уже на всей территории страны.