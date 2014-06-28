ООО «ЮТэйр-Финанс» исполнило оферту по облигациям на 4,5 млрд руб.

ООО «ЮТэйр-Финанс» исполнило свои обязательства по приобретению биржевых облигаций выпусков БО-11, БО-12 и БО-13 по требованию их владельцев на условиях публичной оферты с возможностью последующего обращения.

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