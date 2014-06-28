NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Коста-Рика — Греция

Латинская Америка или Европа, неожиданный успех или стабильность? В ночь на понедельник, 30 июня, пройдет матч между командами из Коста-Рики и Греции. Интернет-портал Nashgorod.ru предлагает любителям футбола угадать, как закончится эта игра.
Сборная Коста-Рики – главная сенсация нынешнего мундиаля. Многого от команды не ждали: «группа смерти», в соперниках - Италия, Уругвай и Англия. Однако футболисты из Коста-Рики победили итальянцев и уругвайцев, сыграли вничью с англичанами, вышли на первое место в группе и принесли неплохой доход болельщикам, которые не побоялись ставить на них деньги с самого начала. До четвертьфинала коста-риканцы не доходили ни разу в истории. Возможно, именно на этом чемпионате мира им это удастся.
Греки не могут похвастаться зрелищной игрой или звездами первой величины в составе, но на их стороне стабильность и хорошая оборона. Кроме того, нельзя сказать, что сборная Греции не умеет удивлять: достаточно вспомнить их победу на Евро-2004.
Сделайте свой прогноз на результат матча Коста-Рика — Греция и, может быть, именно вы выиграете 300 рублей на баланс мобильного телефона! Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.
Итоги конкурса по матчу Коста-Рика — Греция будут подведены 30 июня. Судьба суперприза решится 14 июля.
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