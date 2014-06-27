Выехал с прилегающей территории и собрал 3 машины

В городе Ялуторовске на перекрестке улиц Русакова — Пионерской столкнулись «Лада» 10-ой модели и автобус КАвЗ. По предварительным данным, виноват водитель легкового автомобиля, стаж его вождения всего два месяца. Выезжая на перекресток, начинающий водитель нарушил очередность проезда. Пострадали четыре человека, все пассажиры «Лады». У 30-летнего мужчины ушиб грудины, у остальных травмы гораздо тяжелее. 25-летняя женщина получила перелом ребер, девушка 18-ти лет — открытый перелом предплечья, у молодого человека 19-ти лет тяжелая травма головы и перелом шейного отдела позвоночника.