Выехал с прилегающей территории и собрал 3 машины

В первом часу ночи, неправильно выбрав скорость движения, водитель «Тойоты» въехал в ограждение на улице Таймырской областного центра. Черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом носа получила 24-летняя пассажирка иномарки.
В восьмом часу утра на улице Профсоюзной произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Hummer. У 32-летней женщины — водителя внедорожника — травма головы. Второй участник аварии на Volkswagen с места происшествия скрылся, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Volkswagen под управлением 29-летнего водителя спровоцировал ДТП на улице Мельникайте, не пропустив на перекрестке «Хонду». Он же и пострадал в столкновении, у него резаная рана предплечья.
Днем в областном центре на улице Авторемонтной произошло столкновение автомобиля Mercedes и еще трех автомобилей: BMW, Acura и Great Wall. Иномарки получили серьезные механические повреждения, пострадал 51-летний пассажир «Мерседеса». Причиной аварии стала невнимательность водителя «Мерседеса», выезжающего с прилегающей территории.
Автомобилем Daewoo сбит пешеход на улице Луначарского в Тюмени. Водитель на иномарке, перестраиваясь из одной полосу в другую, не заметил из-за соседнего транспортного средства 81-летнего мужчину. Пожилой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате аварии он получил ушиб бедра и кисти.
Вечером на улице Алебашевская водитель на «Тойоте», не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с автомобилями Peugeot и Suzuki, которые стояли на крайней левой полосе. Пострадал 43-летний водитель Peugeot, у него травма плеча, ушиб головы и ссадины лица.
На юге области произошло три аварии с участием двухколесного транспорта. В городе Ишиме на улице Республики мотоциклист, не выдержав дистанцию, столкнулся с «Ладой» 15-ой модели. 25-летний водитель мотоцикла Raser водительского удостоверения не имеет, в аварии травмировал себе лицо.
В Ишимском районе на 12 километре автодороги Тюмень — Омск — село Черемшанка — деревня Первотроицк 36-летний водитель на собранном своими руками мотоцикле «Восход» съехал в кювет. У мотоциклиста заболевание ДЦП и 2 группа инвалидности, в аварии он получил травму головы и ссадины мягких тканей. Водительского удостоверение не имеет.
В Заводоуковском районе на 3 километре автодороги Заводоуковск — Сунгурово 26-летний водитель скутера Alfa horse не справился с управлением, скутер перевернулся. При падении он получил ушиб лобной части головы и ссадины лица.
В городе Ялуторовске на перекрестке улиц Русакова — Пионерской столкнулись «Лада» 10-ой модели и автобус КАвЗ. По предварительным данным, виноват водитель легкового автомобиля, стаж его вождения всего два месяца. Выезжая на перекресток, начинающий водитель нарушил очередность проезда. Пострадали четыре человека, все пассажиры «Лады». У 30-летнего мужчины ушиб грудины, у остальных травмы гораздо тяжелее. 25-летняя женщина получила перелом ребер, девушка 18-ти лет — открытый перелом предплечья, у молодого человека 19-ти лет тяжелая травма головы и перелом шейного отдела позвоночника.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области