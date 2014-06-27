Ремонтируемым участкам дорог нужны кураторы

«Наша главная задача сегодня — качественно провести все запланированные дорожные работы. При выявлении случаев некачественного исполнения подрядчиками своих обязательств, брак им придется переделывать. За каждым участком дорог, где сейчас ведется строительство или реконструкция, должны быть закреплены кураторы. Средства выделяются колоссальные, и спрос за них будет серьезный», — подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.