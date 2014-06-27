Ремонтируемым участкам дорог нужны кураторы

Как сообщает департамент информационной политики Тюменской области, среди основных недочетов как на федеральных, так и на региональных трассах выделены износ либо отсутствие дорожной разметки, дефекты ограждений, наличие выбоин, отсутствие дорожных знаков и указателей и так далее.
«Наша главная задача сегодня — качественно провести все запланированные дорожные работы. При выявлении случаев некачественного исполнения подрядчиками своих обязательств, брак им придется переделывать. За каждым участком дорог, где сейчас ведется строительство или реконструкция, должны быть закреплены кураторы. Средства выделяются колоссальные, и спрос за них будет серьезный», — подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
Особое волнение вызывает ситуация, сложившаяся на федеральных трассах. Как отметил замгубернатора, это точка социального напряжения. Евгений Заболотный призвал федеральные структуры, ответственные за содержание этих дорог, более ответственно подходить к исполнению своих прямых обязанностей.