Почему губернатора Тюменской области выберут жители всей «матрешки»

«Просто тринадцать лет мы не упоминали о тех формальностях в законодательстве, которые связаны с выборами органов госвласти, сегодня такой период настал. Время идет вперед, наши отношения подвергаются корректировке, но содержательная часть остается — мы все равно три абсолютно самостоятельных субъекта со своими органами государственной власти, со своими бюджетами, но работаем на основании договора, который нам рекомендовало федеральное законодательство», — отметил председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Харючи.