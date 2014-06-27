Почему губернатора Тюменской области выберут жители всей «матрешки»

Договор о порядке и условиях проведения выборов губернатора Тюменской области в 2014 году подписали органы государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Это соглашение создает равные условия для проведения выборов губернатора Тюменской области для всех трех субъектов федерации — ХМАО, Тюменской области и ЯНАО, — сказал председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков. — Мы живем в субъекте Российской Федерации, который имеет громадное значение для экономики страны и сложную структуру. Мы очень интегрированы друг с другом, у нас общие экономические и культурные интересы, долгие партнерские отношение и доверие друг к другу»,
На вопрос, почему же жители ХМАО и ЯНАО должны выбирать губернатора Тюменской области, представители государственной власти ответили однозначно — так гласит федеральное законодательство. Напомним, жители «матрешки» уже голосовали за губернатора Тюменской области 13 лет назад, тогда эту должность занимал Сергей Собянин.
«Просто тринадцать лет мы не упоминали о тех формальностях в законодательстве, которые связаны с выборами органов госвласти, сегодня такой период настал. Время идет вперед, наши отношения подвергаются корректировке, но содержательная часть остается — мы все равно три абсолютно самостоятельных субъекта со своими органами государственной власти, со своими бюджетами, но работаем на основании договора, который нам рекомендовало федеральное законодательство», — отметил председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Харючи.
Дополним, в разные годы в интересах всех трех субъектов по программе сотрудничества осваивалось порядка 25–40 миллиардов рублей. Это и переселение ямальцев на юг области, строительство учебных учреждений, детских площадок, дорог, а также приобретение медицинского оборудования.
«Мы живем в Российской Федерации и согласно ее законодательной системе, нужно провести политическое событие — выборы. Они будут проведены в этой же системе, и жить после этого политического события, будем в той же самой системе координат», — добавил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев.
Фото: test.smartmetering.ru