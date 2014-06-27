Пляж на Утином пруду официально открыт

В прошлые году на берегу пруда стояли таблички, запрещающие купание, однако это не останавливало горожан, желающих освежиться — купались и взрослые, и дети. К сожалению, иногда отдых у воды заканчивался трагически: едва ли не каждое лето из Утиного доставали утонувших людей.