Пляж на Утином пруду официально открыт

В прошлые году на берегу пруда стояли таблички, запрещающие купание, однако это не останавливало горожан, желающих освежиться — купались и взрослые, и дети. К сожалению, иногда отдых у воды заканчивался трагически: едва ли не каждое лето из Утиного доставали утонувших людей.
Сейчас Утиный пруд официально стал водоемом, в котором разрешено купаться. Пляж на берегу облагородили, завезли песок. Появился спасательный пост, на котором ежедневно с 10:00 до 22:00 дежурят люди, готовые в случае чего прийти на помощь. Для обеспечения безопасности водолазами было обследовано дно пруда, установлены буйки обозначающие зону для купания.
«Мы поставили на пруду, на участках, непригодных для купания, два дополнительных знака „Купание запрещено“; каждый день территорию прибирают, установлены два биотуалета, которые чистят два раза в неделю», — рассказал председатель комиссии по благоустройству управы ЛАО Олег Свчук.
Как отметил главный государственный инспектор отдела ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин, 20 июня, в день открытия купального сезона, пруд Утиный был проверен и принят сотрудниками ГИМС.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, на территории Тюмени работают семь официальных пляжей:
— пруд Южный, г. Тюмень;
— пруд Утиный, г. Тюмень;
— пруд Лесной, г. Тюмень;
— 11 км Салаирского тракта, оз. Верхнее Кривое: пляжи «Восточный», «Центральный» и «Западный»;
— 7 км Велижанского тракта, оз. Липовое.