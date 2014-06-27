Пирамиды из людей и летающие девушки — в субботу на Цветном бульваре

«Я впервые в Тюмени и до сих пор нахожусь под впечатлением и от самого города, и от уровня организации проекта, — отметил главный судья фестиваля Андрей Красс. — Первое „МОРЕ“ прошло просто замечательно! Уже обсуждаем с тюменцами возможность объединения всех стант-фестивалей в единый проект со стилистикой четырех стихий: вода, земля, воздух и огонь. И „вода“, я думаю, бесспорно останется здесь, в Тюмени».