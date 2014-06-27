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Пирамиды из людей и летающие девушки — в субботу на Цветном бульваре

27 июня 2014, 16:42
В субботу, 28 июня, на Цветном бульваре в рамках празднования Дня молодежи в Тюмени в очередной раз пройдет открытый городской фестиваль среди команд черлидеров «СНЕЕRемуха-2014». Начало в 13.00.
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Тюмень

Организаторами мероприятия выступят департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени и Федерация черлидинга Тюменской области при поддержке программы развития деятельности студенческих объединений «Тюменского государственного университета».

«СНЕЕRемуха-2014» соберет на площадке сильнейшие команды УрФО и Западной Сибири и просто хороших друзей областной федерации, которые приедут поздравить тюменских черлидеров с их третьим днем рождения. Тюмень на фестивале будет представлена подрастающими чемпионами, призерами региональных первенств по черлидингу — юниорской сборной «Омега» и детской командой «Дельта».

Напомним, что «CHEERемуха» традиционно является заключительным мероприятием черлидеров в очередном спортивном сезоне. Неделей ранее федерация черлидинга удивила всех тюменцев новым и абсолютно уникальным проектом — пляжным шоу-фестивалем среди стантов «МОРЕ». На приглашение гостеприимной Тюмени ответили сильнейшие спортсмены страны из Екатеринбурга, Кургана и Санкт-Петербурга, обладающие самыми высокими титулами.

Фестиваль проходил в двух самых сложных, а потому зрелищных номинациях: «Партнерские» и «Групповые станты». Лучшими в «двойках» стали действующие чемпионы России в своей номинации — Никита Степанов и Варвара Боровая (команда «No Limit», г. Санкт-Петербург). А в «Групповых стантах» сильнее всех оказались спортсмены из команды «Феномен-А» (г. Екатеринбург): Иванова Анна, Коптяков Александр, Старцев Антон, Кузнецов Дмитрий и Гладильщикова Анастасия.

Отметим, что «МОРЕ» в Тюмени «прописалось» надолго. По словам президента молодой тюменской федерации Ирины Сташкевич, «уже сейчас рождаются новые идеи по улучшению проекта и привлечению как можно большего количества участников, в том числе из стран СНГ и ближнего Зарубежья».

«Я впервые в Тюмени и до сих пор нахожусь под впечатлением и от самого города, и от уровня организации проекта, — отметил главный судья фестиваля Андрей Красс. — Первое „МОРЕ“ прошло просто замечательно! Уже обсуждаем с тюменцами возможность объединения всех стант-фестивалей в единый проект со стилистикой четырех стихий: вода, земля, воздух и огонь. И „вода“, я думаю, бесспорно останется здесь, в Тюмени».

#Новости#Черлидинг#Тюмень#Таня#Спорт
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