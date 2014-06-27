ПАТП выплатит 250 тысяч девочке, сбитой их автобусом

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 25 октября 2013 года около 17 часов в 10 мкрн города Тобольска 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил рейсовый пассажирский автобус Тобольского автотранспортного предприятия. Несовершеннолетней был причинен вред здоровью средней тяжести. Ее в экстренном порядке госпитализировали в больницу, где она до 8 ноября проходила лечение.
В ноябре водитель автобуса был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью) и оштрафован на 10 тысяч рублей.
Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. Поэтому в мае 2014 года мать в интересах своей дочери обратилась в Тобольский городской суд с иском к ПАТП о компенсации морального вреда.
Дело рассмотрено с участием представителя прокуратуры. В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью.
Сегодня суд удовлетворил иск и взыскал с автотранспортного предприятия в пользу несовершеннолетней, которой сейчас 16 лет, 250 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.