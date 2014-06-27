ПАТП выплатит 250 тысяч девочке, сбитой их автобусом

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 25 октября 2013 года около 17 часов в 10 мкрн города Тобольска 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил рейсовый пассажирский автобус Тобольского автотранспортного предприятия. Несовершеннолетней был причинен вред здоровью средней тяжести. Ее в экстренном порядке госпитализировали в больницу, где она до 8 ноября проходила лечение.