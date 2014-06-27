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NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Нидерланды — Мексика

27 июня 2014, 16:31
Сборная России пакует чемоданы, а на чемпионате мира по футболу в Бразилии начинается самое интересное. В воскресенье, 29 июня, пройдет матч между командами из Нидерландов и Мексики. Интернет-портал Nashgorod.ru предлагает любителям футбола угадать, как закончится эта игра.
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Тюмень

Голландцев еще до начала мундиаля называли среди фаворитов ЧМ-2014. На прошлом мировом первенстве они дошли до финала и проиграли сборной Испании со счетом 1:0. В этом году парни из Нидерландов разгромили всех соперников по группе и уверенно идут к тому, чтобы, как минимум, повторить прошлый успех. Футболки позитивного оранжевого цвета, хорошая скорость, грамотно выстроенная игра и, конечно, Ван Перси, на счету которого уже три забитых мяча с начала ЧМ-2014 — вот такая она, сборная Нидерландов.

Мексиканцев тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ведь они в своей группе разделили первое место с мощной сборной Бразилии, одержав две победы и сыграв вничью лишь с хозяевами. Только из-за дополнительных показателей команде из Мексики не повезло оказаться в одной 1/8 финала с голландцами. При этом у горячих латиноамериканцев есть все, чтобы противостоять «оранжевым».

Сделайте свой прогноз на результат матча Нидерланды — Мексика и, может быть, именно вы выиграете 300 рублей на баланс мобильного телефона!

Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».

Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.

Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.

Итоги конкурса по матчу Нидерланды — Мексика будут подведены 30 июня. Судьба суперприза решится 14 июля.

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