NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Нидерланды — Мексика

Голландцев еще до начала мундиаля называли среди фаворитов ЧМ-2014. На прошлом мировом первенстве они дошли до финала и проиграли сборной Испании со счетом 1:0. В этом году парни из Нидерландов разгромили всех соперников по группе и уверенно идут к тому, чтобы, как минимум, повторить прошлый успех. Футболки позитивного оранжевого цвета, хорошая скорость, грамотно выстроенная игра и, конечно, Ван Перси, на счету которого уже три забитых мяча с начала ЧМ-2014 — вот такая она, сборная Нидерландов.
Мексиканцев тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ведь они в своей группе разделили первое место с мощной сборной Бразилии, одержав две победы и сыграв вничью лишь с хозяевами. Только из-за дополнительных показателей команде из Мексики не повезло оказаться в одной 1/8 финала с голландцами. При этом у горячих латиноамериканцев есть все, чтобы противостоять «оранжевым».
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Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
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Итоги конкурса по матчу Нидерланды — Мексика будут подведены 30 июня. Судьба суперприза решится 14 июля.
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